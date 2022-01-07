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Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Пашиняном
Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Пашиняном - РИА Новости, 07.01.2022
Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Пашиняном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и председателем Совета коллективной... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T15:12
2022-01-07T15:12
2022-01-07T15:21
в мире
владимир путин
александр лукашенко
никол пашинян
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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным", - говорится в сообщении. Подробностей разговора не приводится.
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, александр лукашенко, никол пашинян
Материал дополняется
15:12 07.01.2022 (обновлено: 15:21 07.01.2022)
Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Пашиняном
Президент Белоруссии Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Пашиняном