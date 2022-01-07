https://ria.ru/20220107/lukashenko-1766870752.html

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Пашиняном

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Пашиняном - РИА Новости, 07.01.2022

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Пашиняном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и председателем Совета коллективной... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:12

2022-01-07T15:12

2022-01-07T15:21

в мире

владимир путин

александр лукашенко

никол пашинян

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МИНСК, 7 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого"."Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным", - говорится в сообщении. Подробностей разговора не приводится.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, александр лукашенко, никол пашинян