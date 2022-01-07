https://ria.ru/20220107/kuba-1766815956.html

Глава МИД Кубы осудил новые санкции США в отношении ряда чиновников

Глава МИД Кубы осудил новые санкции США в отношении ряда чиновников - РИА Новости, 07.01.2022

Глава МИД Кубы осудил новые санкции США в отношении ряда чиновников

Куба осудила новые санкции США в отношении ряда должностных лиц страны, сообщил глава МИД Кубы Бруно Родригес. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T03:25

2022-01-07T03:25

2022-01-07T03:25

в мире

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куба

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 янв - РИА Новости. Куба осудила новые санкции США в отношении ряда должностных лиц страны, сообщил глава МИД Кубы Бруно Родригес.Куба продолжит защищать свои суверенные права, добавил глава МИД.США в четверг лишили права въезда на свою территорию восемь должностных лиц Кубы, обвинив их в преследовании участников летних протестов. В пресс-релизе имена и должности чиновников не указаны.Одиннадцатого июля в 10 муниципалитетах Кубы прошли первые за многие годы массовые протесты под лозунгами свободных выборов и решения социальных проблем.США утверждают, что порядка 600 их участников сидят в тюрьмах, некоторые - без нормальной пищи, медицинского ухода и возможности связи с близкими.Кубинские власти заявили, что за июльскими выступлениями стояли США, где это отрицали и предупреждали, что пресечение протестов отразится на американской политике в отношении островного государства.

https://ria.ru/20211115/kuba-1759154775.html

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куба

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в мире, сша, куба