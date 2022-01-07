https://ria.ru/20220107/kontingent-1766822227.html

Президенту Казахстана доложили о прибытии миротворческого контингента ОДКБ

Президенту Казахстана доложили о прибытии миротворческого контингента ОДКБ - РИА Новости, 07.01.2022

Президенту Казахстана доложили о прибытии миротворческого контингента ОДКБ

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о прибытии контингента ОДКБ, который будет реализовывать в стране функции прикрытия и обеспечения охраны... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T07:26

2022-01-07T07:26

2022-01-07T07:26

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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложили о прибытии контингента ОДКБ, который будет реализовывать в стране функции прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.Токаев провел в пятницу утром заседание контртеррористического штаба с участием руководства администрации президента, Совета безопасности, силовых структур. По данным пресс-службы, на заседании рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, ситуация в регионах."Как доложили руководители силовых структур, в Казахстан начали прибывать подразделения объединенного миротворческого контингента ОДКБ для оказания содействия в наведении порядка. Этот контингент прибыл на ограниченный период времени для реализации в основном функций прикрытия и обеспечения охраны стратегических объектов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе заседания отчитались исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, а также председатель комитета национальной безопасности. Глава государства отдал ряд распоряжений по дальнейшей стабилизации ситуации в стране.

https://ria.ru/20220107/mirotvortsy-1766817201.html

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