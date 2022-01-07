https://ria.ru/20220107/konsultatsii-1766813600.html

Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР

Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР - РИА Новости, 07.01.2022

Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР

США, Великобритания, Франция, Ирландия, Албания запросили проведения в понедельник закрытых консультаций СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР, сообщил... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T01:39

2022-01-07T01:39

2022-01-07T01:40

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сша

кндр (северная корея)

совет безопасности оон

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ООН, 7 янв – РИА Новости. США, Великобритания, Франция, Ирландия, Албания запросили проведения в понедельник закрытых консультаций СБ ООН в связи с последним пуском ракеты КНДР, сообщил РИА Новости источник в Совбезе."Запрос поступил от США, Албании, Франции, Ирландии и Великобритании", - сказал собеседник агентства, добавив, что закрытые консультации запрошены на понедельник.Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела в среду испытание сверхзвуковой ракеты, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель". Это первое предполагаемое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября 2021 года, когда Северная Корея испытала новую баллистическую ракету подводного базирования.В свою очередь, министр обороны Японии Нобуо Киси выразил мнение, что выпущенная накануне КНДР ракета "является новой и не испытывалась ранее". В связи с ракетным испытанием правительство Японии направило КНДР протест по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.

https://ria.ru/20220106/ispytanie-1766685493.html

сша

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в мире, сша, кндр (северная корея), совет безопасности оон