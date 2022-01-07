Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220107/kino-1765699525.html
Лучшие комедии на праздники: над чем смеяться и за кого переживать
Лучшие комедии на праздники: над чем смеяться и за кого переживать - РИА Новости, 07.01.2022
Лучшие комедии на праздники: над чем смеяться и за кого переживать
Подарки распакованы, визиты родственников завершились, самое время для комедий: новогодних и не только. В праздники правильное настроение создадут истории про... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T08:00
2022-01-07T08:04
эдинбург (город)
шотландия
джон кьюсак
netflix
лондон
билли боб торнтон
джуд лоу
дженнифер энистон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765670196_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_ae6ee67547fd2ea6cc64f92be484cb9e.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Подарки распакованы, визиты родственников завершились, самое время для комедий: новогодних и не только. В праздники правильное настроение создадут истории про сайт знакомств, необычного Санту и совсем не туристический Париж. О том, что смотреть дома, — в материале РИА Новости.Для любителей новинокОдна из свежих и актуальных картин — "Неуловимый аромат любви" со звездой "Дневников вампира" Ниной Добрев. Она играет модную писательницу из Лос-Анджелеса Натали, которая находит на сайте знакомств идеального бойфренда Тэга. Красивого, интересного, остроумного.Натали решает сделать ему подарок и, не предупреждая, летит через всю страну, чтобы провести Рождество с новым прекрасным знакомым. Только на месте она понимает, что ее ждет сюрприз: Тэг — совсем не тот, за кого себя выдавал.Это легкая, смешная и отчасти сатирическая картина с заснеженными улочками, уютными свиданиями в кафе и душевными разговорами.Звездный состав подобрался в картине "Убийство на яхте". Пусть название не пугает: комедия с элементами детектива совсем не страшная. Парикмахерша Одри (Дженнифер Энистон) и полицейский Ник (Адам Сэндлер) отправляются в отпуск в Европу. В самолете знакомятся с английским аристократом Чарльзом (Люк Эванс), который приглашает их отдохнуть на яхте дяди-миллиардера. Магната во время путешествия убивают при загадочных обстоятельствах. Подозреваемыми становятся главные герои. Но любительница детективов Одри смотрит на это как на увлекательное приключение.Абсурдистские шутки, солнечное европейское лето и роскошные виды прилагаются.Лазурный берег — место действия комедии "Тайна Сен-Тропе" с Кристианом Клавье, главным "поставщиком" шуток в современном французском кино. И здесь не обошлось без убийства: оно происходит среди карикатурных богачей на курорте, а расследование ведет эксцентричный и не слишком смышленый детектив Жан. Чтобы раскрыть дело, он притворяется дворецким и становится свидетелем пафосной жизни магнатов, знаменитостей и старлеток.Но, если хочется чего-то более аутентичного, есть "Замок к Рождеству" в декорациях шотландского поместья и живописных пейзажей. Это один из самых популярных рождественских фильмов года на Netflix. Брук Шилдс играет американскую писательницу Софи, которая едет в Шотландию, чтобы скрыться от скандала (сюжет актуальный). Там она восторгается местным замком и знакомится с его нелюдимым владельцем герцогом. Снимали картину в готическом особняке в Эдинбурге. Фильм — отличный вариант, чтобы оказаться в волшебном мире ромкома.Лучшая классикаКакой Новый год без "Иронии судьбы, или С легким паром!", "Девчат", "Одного дома" и "Реальной любви"? Но если реплики героев из этих картин вам известны наизусть, то заменить можно американской классикой — добрым и трогательным фильмом "Эта замечательная жизнь" 1947 года. Его считают своеобразным синонимом нашей "Иронии судьбы", потому что с 1970-х традиционно показывают по ТВ в США в Рождественский сочельник.Главный герой — бизнесмен Джордж (Джеймс Стюарт) — подумывает о самоубийстве, но ему на помощь отправляют ангела-хранителя. Он должен переубедить Джорджа, а для этого показывает, что тот может потерять.Интересно, что в год выхода картины она не получила ни одного "Оскара" (из пяти номинаций), да и в прокате ей пришлось бороться с более коммерчески успешными конкурентами. Но со временем фильм Фрэнка Капры стал настоящим каноном.После знакомства с этой жизнеутверждающей историей иначе начинаешь смотреть на важность семьи, дружбы, любви.Для скептиков"Плохой Санта" Билли Боба Торнтона изменит все клише о добрых волшебниках. Его герой — циничный аферист Вилли, который на праздники переодевается в Санту и под этим прикрытием обворовывает торговые центры.Комедия — идеальный пример черного (часто неполиткорректного) юмора и едких шуток. При этом здесь есть место добру и состраданию. Своеобразному, но оттого не менее волшебному.Торнтон идеально перевоплотился в антигероя, который не такой уж однозначный, что выясняется в процессе истории. Смотреть фильм тем, кто до сих пор верит в Деда Мороза (или его западного коллегу), возможно, не стоит. Но для взрослой аудитории картина точно станет стоящим выбором.Настольная игра и ночь в музееВсей семьей нескучно и весело смотреть "Джуманджи". Причем детям можно показать и оригинальную версию 1995 года с Робином Уильямсом, а не только новые части с Дуэйном Джонсоном.В картине про таинственную игру, которая перемещает игроков в опасную альтернативную вселенную, много приключений и забавных ситуаций. А еще моменты, которые заставят подумать о дружбе, отношениях и не только. Но скучно точно не будет.Оригинальная версия была такой успешной, что несколько лет назад появился сиквел "Джуманджи: Зов джунглей". Версия с Джонсоном, Карен Гиллан, Кевином Хартом и Джеком Блэком не менее смешная, а количество загадок, ловушек и головоломок радует и затягивает. Получилось так хорошо, что в 2019-м сняли продолжение с Дэнни Де Вито.Для девочек и влюбленных в них мальчиковЕсли самим в этом году путешествовать трудно, то можно выбрать фильм такой, чтобы смешно, про любовь, да и еще города красивые показывают.В Нью-Йорке происходит действие трогательного фильма "Интуиция" с Кейт Бекинсейл и Джоном Кьюсаком. Сара и Джонатан знакомятся во время предпраздничной суматохи, проводят вечер в ресторане, а потом спешат к своим партнерам. Оба хотят продолжить общение, но решают положиться на случай: Сара пишет свой номер телефона на обложке первой попавшейся книги, а Джонатан — на пятидолларовой купюре.Картина состоит из множества совпадений и случайностей, которые происходят с героями. Следить за историей и переживать, получится ли у них встретиться вновь, — очень увлекательно.А во Франции оказывается американец Джек (Адам Голдберг), когда приезжает знакомиться с родителями своей девушки Марион (Жюли Дельпи) в фильме "Два дня в Париже". И там его ждет настоящий культурный шок, причем не от европейских красот.Ему приходится иметь дело с бывшими бойфрендами Жюли, ее странными родственниками, агрессивными таксистами и непонятливыми продавцами. Это не просто очередная история про отношения и общение с семьей, но еще и сатира на всевозможные стереотипы о "городе любви".
https://ria.ru/20211231/kino-1765223458.html
https://ria.ru/20220103/kino-1765747935.html
эдинбург (город)
шотландия
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765670196_138:0:1146:756_1920x0_80_0_0_39044ad7841e2c2ac5231e5af0420988.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эдинбург (город), шотландия, джон кьюсак, netflix, лондон, билли боб торнтон, джуд лоу, дженнифер энистон, робин уильямс, дуэйн джонсон, знаменитости, кино и сериалы
08:00 07.01.2022 (обновлено: 08:04 07.01.2022)
 

Лучшие комедии на праздники: над чем смеяться и за кого переживать

© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021) Кадр из фильма "Замок к Рождеству"
Кадр из фильма Замок к Рождеству
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Подарки распакованы, визиты родственников завершились, самое время для комедий: новогодних и не только. В праздники правильное настроение создадут истории про сайт знакомств, необычного Санту и совсем не туристический Париж. О том, что смотреть дома, — в материале РИА Новости.

Для любителей новинок

Одна из свежих и актуальных картин — "Неуловимый аромат любви" со звездой "Дневников вампира" Ниной Добрев. Она играет модную писательницу из Лос-Анджелеса Натали, которая находит на сайте знакомств идеального бойфренда Тэга. Красивого, интересного, остроумного.
Натали решает сделать ему подарок и, не предупреждая, летит через всю страну, чтобы провести Рождество с новым прекрасным знакомым. Только на месте она понимает, что ее ждет сюрприз: Тэг — совсем не тот, за кого себя выдавал.
© Wonderland Sound and Vision (2021)Добрев в фильме "Неуловимый аромат любви"
Кадр из фильма Неуловимый аромат любви
© Wonderland Sound and Vision (2021)
Добрев в фильме "Неуловимый аромат любви"
Это легкая, смешная и отчасти сатирическая картина с заснеженными улочками, уютными свиданиями в кафе и душевными разговорами.
Звездный состав подобрался в картине "Убийство на яхте". Пусть название не пугает: комедия с элементами детектива совсем не страшная. Парикмахерша Одри (Дженнифер Энистон) и полицейский Ник (Адам Сэндлер) отправляются в отпуск в Европу. В самолете знакомятся с английским аристократом Чарльзом (Люк Эванс), который приглашает их отдохнуть на яхте дяди-миллиардера. Магната во время путешествия убивают при загадочных обстоятельствах. Подозреваемыми становятся главные герои. Но любительница детективов Одри смотрит на это как на увлекательное приключение.
Абсурдистские шутки, солнечное европейское лето и роскошные виды прилагаются.
© Denver and Delilah Productions (2019)Энистон и Сэндлер в фильме "Убийство на яхте"
Кадр из фильма Убийство на яхте
© Denver and Delilah Productions (2019)
Энистон и Сэндлер в фильме "Убийство на яхте"
Лазурный берег — место действия комедии "Тайна Сен-Тропе" с Кристианом Клавье, главным "поставщиком" шуток в современном французском кино. И здесь не обошлось без убийства: оно происходит среди карикатурных богачей на курорте, а расследование ведет эксцентричный и не слишком смышленый детектив Жан. Чтобы раскрыть дело, он притворяется дворецким и становится свидетелем пафосной жизни магнатов, знаменитостей и старлеток.
© Предоставлено MEGOGO Distribution

Клавье в фильме "Тайна Сен-Тропе"

Кадр из фильма Тайна Сен-Тропе
1 из 3

Клавье в фильме "Тайна Сен-Тропе"

© Предоставлено MEGOGO Distribution
© Предоставлено MEGOGO DistributionКадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
Кадр из фильма Тайна Сен-Тропе
2 из 3
Кадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
© Предоставлено MEGOGO Distribution

Сцена из фильма "Тайна Сен-Тропе"

Кадр из фильма Тайна Сен-Тропе
3 из 3

Сцена из фильма "Тайна Сен-Тропе"

© Предоставлено MEGOGO Distribution
1 из 3

Клавье в фильме "Тайна Сен-Тропе"

© Предоставлено MEGOGO Distribution
2 из 3
Кадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
3 из 3

Сцена из фильма "Тайна Сен-Тропе"

© Предоставлено MEGOGO Distribution
Но, если хочется чего-то более аутентичного, есть "Замок к Рождеству" в декорациях шотландского поместья и живописных пейзажей. Это один из самых популярных рождественских фильмов года на Netflix. Брук Шилдс играет американскую писательницу Софи, которая едет в Шотландию, чтобы скрыться от скандала (сюжет актуальный). Там она восторгается местным замком и знакомится с его нелюдимым владельцем герцогом. Снимали картину в готическом особняке в Эдинбурге. Фильм — отличный вариант, чтобы оказаться в волшебном мире ромкома.
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)

Шилдс в фильме "Замок к Рождеству"

Кадр из фильма Замок к Рождеству
1 из 2

Шилдс в фильме "Замок к Рождеству"

© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021) Кадр из фильма "Замок к Рождеству"
Кадр из фильма Замок к Рождеству
2 из 2
Кадр из фильма "Замок к Рождеству"
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
1 из 2

Шилдс в фильме "Замок к Рождеству"

© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
2 из 2
Кадр из фильма "Замок к Рождеству"
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)

Лучшая классика

Какой Новый год без "Иронии судьбы, или С легким паром!", "Девчат", "Одного дома" и "Реальной любви"?
Но если реплики героев из этих картин вам известны наизусть, то заменить можно американской классикой — добрым и трогательным фильмом "Эта замечательная жизнь" 1947 года.
Его считают своеобразным синонимом нашей "Иронии судьбы", потому что с 1970-х традиционно показывают по ТВ в США в Рождественский сочельник.
Кадр из фильма Ирония судьбы, или С легким паром!
31 декабря 2021, 08:00Культура
Всемирная ирония: что смотрят на зимних праздниках в разных странах
Главный герой — бизнесмен Джордж (Джеймс Стюарт) — подумывает о самоубийстве, но ему на помощь отправляют ангела-хранителя. Он должен переубедить Джорджа, а для этого показывает, что тот может потерять.
Интересно, что в год выхода картины она не получила ни одного "Оскара" (из пяти номинаций), да и в прокате ей пришлось бороться с более коммерчески успешными конкурентами. Но со временем фильм Фрэнка Капры стал настоящим каноном.
© Liberty Films (1947)Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь"
Кадр из фильма Эта замечательная жизнь
© Liberty Films (1947)
Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь"
После знакомства с этой жизнеутверждающей историей иначе начинаешь смотреть на важность семьи, дружбы, любви.

Для скептиков

"Плохой Санта" Билли Боба Торнтона изменит все клише о добрых волшебниках. Его герой — циничный аферист Вилли, который на праздники переодевается в Санту и под этим прикрытием обворовывает торговые центры.
Комедия — идеальный пример черного (часто неполиткорректного) юмора и едких шуток. При этом здесь есть место добру и состраданию. Своеобразному, но оттого не менее волшебному.
© Columbia Pictures Corporation (2003)Торнтон в фильме "Плохой Санта"
Кадр из фильма Плохой санта
© Columbia Pictures Corporation (2003)
Торнтон в фильме "Плохой Санта"
Торнтон идеально перевоплотился в антигероя, который не такой уж однозначный, что выясняется в процессе истории. Смотреть фильм тем, кто до сих пор верит в Деда Мороза (или его западного коллегу), возможно, не стоит. Но для взрослой аудитории картина точно станет стоящим выбором.

Настольная игра и ночь в музее

Всей семьей нескучно и весело смотреть "Джуманджи". Причем детям можно показать и оригинальную версию 1995 года с Робином Уильямсом, а не только новые части с Дуэйном Джонсоном.
© Interscope Communications (1995) Кадр из фильма "Джуманджи"
Кадр из фильма Джуманджи
© Interscope Communications (1995)
Кадр из фильма "Джуманджи"
В картине про таинственную игру, которая перемещает игроков в опасную альтернативную вселенную, много приключений и забавных ситуаций. А еще моменты, которые заставят подумать о дружбе, отношениях и не только. Но скучно точно не будет.
Оригинальная версия была такой успешной, что несколько лет назад появился сиквел "Джуманджи: Зов джунглей". Версия с Джонсоном, Карен Гиллан, Кевином Хартом и Джеком Блэком не менее смешная, а количество загадок, ловушек и головоломок радует и затягивает. Получилось так хорошо, что в 2019-м сняли продолжение с Дэнни Де Вито.
© WDSSPR

Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень"

Кадр из фильма Джуманджи: новый уровень
1 из 2

Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень"

© WDSSPR
© WDSSPR

Сцена из фильма "Джуманджи: Новый уровень"

Кадр из фильма Джуманджи: новый уровень
2 из 2

Сцена из фильма "Джуманджи: Новый уровень"

© WDSSPR
1 из 2

Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень"

© WDSSPR
2 из 2

Сцена из фильма "Джуманджи: Новый уровень"

© WDSSPR

Для девочек и влюбленных в них мальчиков

Если самим в этом году путешествовать трудно, то можно выбрать фильм такой, чтобы смешно, про любовь, да и еще города красивые показывают.
В Нью-Йорке происходит действие трогательного фильма "Интуиция" с Кейт Бекинсейл и Джоном Кьюсаком. Сара и Джонатан знакомятся во время предпраздничной суматохи, проводят вечер в ресторане, а потом спешат к своим партнерам. Оба хотят продолжить общение, но решают положиться на случай: Сара пишет свой номер телефона на обложке первой попавшейся книги, а Джонатан — на пятидолларовой купюре.
© Miramax Films (2001)Кьюсак и Бекинсейл в фильме "Интуиция"
Кадр из фильма Интуиция
© Miramax Films (2001)
Кьюсак и Бекинсейл в фильме "Интуиция"
Картина состоит из множества совпадений и случайностей, которые происходят с героями. Следить за историей и переживать, получится ли у них встретиться вновь, — очень увлекательно.
А во Франции оказывается американец Джек (Адам Голдберг), когда приезжает знакомиться с родителями своей девушки Марион (Жюли Дельпи) в фильме "Два дня в Париже". И там его ждет настоящий культурный шок, причем не от европейских красот.
© 3L Filmproduktion GmbH (2006) Кадр из фильма "Два дня в Париже"
Кадр из фильма Два дня в Париже
© 3L Filmproduktion GmbH (2006)
Кадр из фильма "Два дня в Париже"
Ему приходится иметь дело с бывшими бойфрендами Жюли, ее странными родственниками, агрессивными таксистами и непонятливыми продавцами. Это не просто очередная история про отношения и общение с семьей, но еще и сатира на всевозможные стереотипы о "городе любви".
Лучшие фильмы - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 08:00Культура
Что смотреть на праздниках. Десять лучших фильмов 2021-го
 
КультураЭдинбург (город)ШотландияДжон КьюсакNetflixЛондонБилли Боб ТорнтонДжуд ЛоуДженнифер ЭнистонРобин УильямсДуэйн ДжонсонЗнаменитостиКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Путин поздравил россиян с Рождеством
09:18Аэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницу
09:15В Казахстане отключили интернет
09:15В Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщение
09:06В Приморье нашли убитого человеком амурского тигренка
09:04МЧС установило личности погибших при крушении вертолета в Башкирии
08:46Военные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачистке
08:45Власти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБ
08:41СМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-Ате
08:34Полиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в город
08:33Умер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в Башкирии
08:31Протесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили власти
08:17В центре Алма-Аты началась перестрелка
08:16В Казахстане заявили, что захватчики действовали профессионально
08:15В Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страны
08:14В Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБ
08:13В нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядков
08:09МВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступников
08:06Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской области
08:03В Алма-Ате проводят зачистку улиц
Лента новостейМолния
Путин поздравил россиян с РождествомАэропорт Алма-Аты продлил ограничение на время работы в пятницуВ Казахстане отключили интернетВ Казахстане полностью восстановили железнодорожное сообщениеВ Приморье нашли убитого человеком амурского тигренкаМЧС установило личности погибших при крушении вертолета в БашкирииВоенные на центральной площади Алма-Аты предупредили о скорой зачисткеВласти Казахстана рассказали о работе миротворцев ОДКБСМИ: радикалы пытались захватить Академию погранслужбы КНБ в Алма-АтеПолиция в Нур-Султане опровергла информацию о попытках ввоза оружия в городУмер второй пострадавший при жесткой посадке вертолета в БашкирииПротесты в Казахстане возглавили бандиты и террористы, заявили властиВ центре Алма-Аты началась перестрелкаВ Казахстане заявили, что захватчики действовали профессиональноВ Казахстане заявили о восстановлении правопорядка во всех регионах страныВ Киргизии рассказали, сколько миротворцев поедут в Казахстан по линии ОДКБВ нацгвардии Казахстана рассказали о потерях из-за массовых беспорядковМВД Казахстана подтвердило ликвидацию 26 вооруженных преступниковТри человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской областиВ Алма-Ате проводят зачистку улиц