08:00 07.01.2022 (обновлено: 08:04 07.01.2022)
Лучшие комедии на праздники: над чем смеяться и за кого переживать
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021) Кадр из фильма "Замок к Рождеству"
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Подарки распакованы, визиты родственников завершились, самое время для комедий: новогодних и не только. В праздники правильное настроение создадут истории про сайт знакомств, необычного Санту и совсем не туристический Париж. О том, что смотреть дома, — в материале РИА Новости.
Для любителей новинок
Одна из свежих и актуальных картин — "Неуловимый аромат любви" со звездой "Дневников вампира" Ниной Добрев. Она играет модную писательницу из Лос-Анджелеса Натали, которая находит на сайте знакомств идеального бойфренда Тэга. Красивого, интересного, остроумного.
Натали решает сделать ему подарок и, не предупреждая, летит через всю страну, чтобы провести Рождество с новым прекрасным знакомым. Только на месте она понимает, что ее ждет сюрприз: Тэг — совсем не тот, за кого себя выдавал.
© Wonderland Sound and Vision (2021)Добрев в фильме "Неуловимый аромат любви"
© Wonderland Sound and Vision (2021)
Добрев в фильме "Неуловимый аромат любви"
Это легкая, смешная и отчасти сатирическая картина с заснеженными улочками, уютными свиданиями в кафе и душевными разговорами.
Звездный состав подобрался в картине "Убийство на яхте". Пусть название не пугает: комедия с элементами детектива совсем не страшная. Парикмахерша Одри (Дженнифер Энистон) и полицейский Ник (Адам Сэндлер) отправляются в отпуск в Европу. В самолете знакомятся с английским аристократом Чарльзом (Люк Эванс), который приглашает их отдохнуть на яхте дяди-миллиардера. Магната во время путешествия убивают при загадочных обстоятельствах. Подозреваемыми становятся главные герои. Но любительница детективов Одри смотрит на это как на увлекательное приключение.
Абсурдистские шутки, солнечное европейское лето и роскошные виды прилагаются.
© Denver and Delilah Productions (2019)Энистон и Сэндлер в фильме "Убийство на яхте"
© Denver and Delilah Productions (2019)
Энистон и Сэндлер в фильме "Убийство на яхте"
Лазурный берег — место действия комедии "Тайна Сен-Тропе" с Кристианом Клавье, главным "поставщиком" шуток в современном французском кино. И здесь не обошлось без убийства: оно происходит среди карикатурных богачей на курорте, а расследование ведет эксцентричный и не слишком смышленый детектив Жан. Чтобы раскрыть дело, он притворяется дворецким и становится свидетелем пафосной жизни магнатов, знаменитостей и старлеток.
© Предоставлено MEGOGO Distribution
Клавье в фильме "Тайна Сен-Тропе"
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Клавье в фильме "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
© Предоставлено MEGOGO DistributionКадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
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Кадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
© Предоставлено MEGOGO Distribution
Сцена из фильма "Тайна Сен-Тропе"
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Сцена из фильма "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
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Клавье в фильме "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
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Кадр из фильма "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
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Сцена из фильма "Тайна Сен-Тропе"
© Предоставлено MEGOGO Distribution
Но, если хочется чего-то более аутентичного, есть "Замок к Рождеству" в декорациях шотландского поместья и живописных пейзажей. Это один из самых популярных рождественских фильмов года на Netflix. Брук Шилдс играет американскую писательницу Софи, которая едет в Шотландию, чтобы скрыться от скандала (сюжет актуальный). Там она восторгается местным замком и знакомится с его нелюдимым владельцем герцогом. Снимали картину в готическом особняке в Эдинбурге. Фильм — отличный вариант, чтобы оказаться в волшебном мире ромкома.
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
Шилдс в фильме "Замок к Рождеству"
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Шилдс в фильме "Замок к Рождеству"
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021) Кадр из фильма "Замок к Рождеству"
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Кадр из фильма "Замок к Рождеству"
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
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Шилдс в фильме "Замок к Рождеству"
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
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Кадр из фильма "Замок к Рождеству"
© Motion Picture Corporation of America (MPCA) (2021)
Лучшая классика
Какой Новый год без "Иронии судьбы, или С легким паром!", "Девчат", "Одного дома" и "Реальной любви"?
Но если реплики героев из этих картин вам известны наизусть, то заменить можно американской классикой — добрым и трогательным фильмом "Эта замечательная жизнь" 1947 года.
Его считают своеобразным синонимом нашей "Иронии судьбы", потому что с 1970-х традиционно показывают по ТВ в США в Рождественский сочельник.
31 декабря 2021, 08:00КультураВсемирная ирония: что смотрят на зимних праздниках в разных странах
Главный герой — бизнесмен Джордж (Джеймс Стюарт) — подумывает о самоубийстве, но ему на помощь отправляют ангела-хранителя. Он должен переубедить Джорджа, а для этого показывает, что тот может потерять.
Интересно, что в год выхода картины она не получила ни одного "Оскара" (из пяти номинаций), да и в прокате ей пришлось бороться с более коммерчески успешными конкурентами. Но со временем фильм Фрэнка Капры стал настоящим каноном.
© Liberty Films (1947)Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь"
© Liberty Films (1947)
Кадр из фильма "Эта замечательная жизнь"
После знакомства с этой жизнеутверждающей историей иначе начинаешь смотреть на важность семьи, дружбы, любви.
Для скептиков
"Плохой Санта" Билли Боба Торнтона изменит все клише о добрых волшебниках. Его герой — циничный аферист Вилли, который на праздники переодевается в Санту и под этим прикрытием обворовывает торговые центры.
Комедия — идеальный пример черного (часто неполиткорректного) юмора и едких шуток. При этом здесь есть место добру и состраданию. Своеобразному, но оттого не менее волшебному.
© Columbia Pictures Corporation (2003)Торнтон в фильме "Плохой Санта"
© Columbia Pictures Corporation (2003)
Торнтон в фильме "Плохой Санта"
Торнтон идеально перевоплотился в антигероя, который не такой уж однозначный, что выясняется в процессе истории. Смотреть фильм тем, кто до сих пор верит в Деда Мороза (или его западного коллегу), возможно, не стоит. Но для взрослой аудитории картина точно станет стоящим выбором.
Настольная игра и ночь в музее
Всей семьей нескучно и весело смотреть "Джуманджи". Причем детям можно показать и оригинальную версию 1995 года с Робином Уильямсом, а не только новые части с Дуэйном Джонсоном.
© Interscope Communications (1995) Кадр из фильма "Джуманджи"
© Interscope Communications (1995)
Кадр из фильма "Джуманджи"
В картине про таинственную игру, которая перемещает игроков в опасную альтернативную вселенную, много приключений и забавных ситуаций. А еще моменты, которые заставят подумать о дружбе, отношениях и не только. Но скучно точно не будет.
Оригинальная версия была такой успешной, что несколько лет назад появился сиквел "Джуманджи: Зов джунглей". Версия с Джонсоном, Карен Гиллан, Кевином Хартом и Джеком Блэком не менее смешная, а количество загадок, ловушек и головоломок радует и затягивает. Получилось так хорошо, что в 2019-м сняли продолжение с Дэнни Де Вито.
© WDSSPR
Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень"
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Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень"
© WDSSPR
© WDSSPR
Сцена из фильма "Джуманджи: Новый уровень"
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Сцена из фильма "Джуманджи: Новый уровень"
© WDSSPR
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Кадр из фильма "Джуманджи: Новый уровень"
© WDSSPR
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Сцена из фильма "Джуманджи: Новый уровень"
© WDSSPR
Для девочек и влюбленных в них мальчиков
Если самим в этом году путешествовать трудно, то можно выбрать фильм такой, чтобы смешно, про любовь, да и еще города красивые показывают.
В Нью-Йорке происходит действие трогательного фильма "Интуиция" с Кейт Бекинсейл и Джоном Кьюсаком. Сара и Джонатан знакомятся во время предпраздничной суматохи, проводят вечер в ресторане, а потом спешат к своим партнерам. Оба хотят продолжить общение, но решают положиться на случай: Сара пишет свой номер телефона на обложке первой попавшейся книги, а Джонатан — на пятидолларовой купюре.
© Miramax Films (2001)Кьюсак и Бекинсейл в фильме "Интуиция"
© Miramax Films (2001)
Кьюсак и Бекинсейл в фильме "Интуиция"
Картина состоит из множества совпадений и случайностей, которые происходят с героями. Следить за историей и переживать, получится ли у них встретиться вновь, — очень увлекательно.
А во Франции оказывается американец Джек (Адам Голдберг), когда приезжает знакомиться с родителями своей девушки Марион (Жюли Дельпи) в фильме "Два дня в Париже". И там его ждет настоящий культурный шок, причем не от европейских красот.
© 3L Filmproduktion GmbH (2006) Кадр из фильма "Два дня в Париже"
© 3L Filmproduktion GmbH (2006)
Кадр из фильма "Два дня в Париже"
Ему приходится иметь дело с бывшими бойфрендами Жюли, ее странными родственниками, агрессивными таксистами и непонятливыми продавцами. Это не просто очередная история про отношения и общение с семьей, но еще и сатира на всевозможные стереотипы о "городе любви".