https://ria.ru/20220107/kino-1765699525.html

Лучшие комедии на праздники: над чем смеяться и за кого переживать

Лучшие комедии на праздники: над чем смеяться и за кого переживать - РИА Новости, 07.01.2022

Лучшие комедии на праздники: над чем смеяться и за кого переживать

Подарки распакованы, визиты родственников завершились, самое время для комедий: новогодних и не только. В праздники правильное настроение создадут истории про... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T08:00

2022-01-07T08:00

2022-01-07T08:04

эдинбург (город)

шотландия

джон кьюсак

netflix

лондон

билли боб торнтон

джуд лоу

дженнифер энистон

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Подарки распакованы, визиты родственников завершились, самое время для комедий: новогодних и не только. В праздники правильное настроение создадут истории про сайт знакомств, необычного Санту и совсем не туристический Париж. О том, что смотреть дома, — в материале РИА Новости.Для любителей новинокОдна из свежих и актуальных картин — "Неуловимый аромат любви" со звездой "Дневников вампира" Ниной Добрев. Она играет модную писательницу из Лос-Анджелеса Натали, которая находит на сайте знакомств идеального бойфренда Тэга. Красивого, интересного, остроумного.Натали решает сделать ему подарок и, не предупреждая, летит через всю страну, чтобы провести Рождество с новым прекрасным знакомым. Только на месте она понимает, что ее ждет сюрприз: Тэг — совсем не тот, за кого себя выдавал.Это легкая, смешная и отчасти сатирическая картина с заснеженными улочками, уютными свиданиями в кафе и душевными разговорами.Звездный состав подобрался в картине "Убийство на яхте". Пусть название не пугает: комедия с элементами детектива совсем не страшная. Парикмахерша Одри (Дженнифер Энистон) и полицейский Ник (Адам Сэндлер) отправляются в отпуск в Европу. В самолете знакомятся с английским аристократом Чарльзом (Люк Эванс), который приглашает их отдохнуть на яхте дяди-миллиардера. Магната во время путешествия убивают при загадочных обстоятельствах. Подозреваемыми становятся главные герои. Но любительница детективов Одри смотрит на это как на увлекательное приключение.Абсурдистские шутки, солнечное европейское лето и роскошные виды прилагаются.Лазурный берег — место действия комедии "Тайна Сен-Тропе" с Кристианом Клавье, главным "поставщиком" шуток в современном французском кино. И здесь не обошлось без убийства: оно происходит среди карикатурных богачей на курорте, а расследование ведет эксцентричный и не слишком смышленый детектив Жан. Чтобы раскрыть дело, он притворяется дворецким и становится свидетелем пафосной жизни магнатов, знаменитостей и старлеток.Но, если хочется чего-то более аутентичного, есть "Замок к Рождеству" в декорациях шотландского поместья и живописных пейзажей. Это один из самых популярных рождественских фильмов года на Netflix. Брук Шилдс играет американскую писательницу Софи, которая едет в Шотландию, чтобы скрыться от скандала (сюжет актуальный). Там она восторгается местным замком и знакомится с его нелюдимым владельцем герцогом. Снимали картину в готическом особняке в Эдинбурге. Фильм — отличный вариант, чтобы оказаться в волшебном мире ромкома.Лучшая классикаКакой Новый год без "Иронии судьбы, или С легким паром!", "Девчат", "Одного дома" и "Реальной любви"? Но если реплики героев из этих картин вам известны наизусть, то заменить можно американской классикой — добрым и трогательным фильмом "Эта замечательная жизнь" 1947 года. Его считают своеобразным синонимом нашей "Иронии судьбы", потому что с 1970-х традиционно показывают по ТВ в США в Рождественский сочельник.Главный герой — бизнесмен Джордж (Джеймс Стюарт) — подумывает о самоубийстве, но ему на помощь отправляют ангела-хранителя. Он должен переубедить Джорджа, а для этого показывает, что тот может потерять.Интересно, что в год выхода картины она не получила ни одного "Оскара" (из пяти номинаций), да и в прокате ей пришлось бороться с более коммерчески успешными конкурентами. Но со временем фильм Фрэнка Капры стал настоящим каноном.После знакомства с этой жизнеутверждающей историей иначе начинаешь смотреть на важность семьи, дружбы, любви.Для скептиков"Плохой Санта" Билли Боба Торнтона изменит все клише о добрых волшебниках. Его герой — циничный аферист Вилли, который на праздники переодевается в Санту и под этим прикрытием обворовывает торговые центры.Комедия — идеальный пример черного (часто неполиткорректного) юмора и едких шуток. При этом здесь есть место добру и состраданию. Своеобразному, но оттого не менее волшебному.Торнтон идеально перевоплотился в антигероя, который не такой уж однозначный, что выясняется в процессе истории. Смотреть фильм тем, кто до сих пор верит в Деда Мороза (или его западного коллегу), возможно, не стоит. Но для взрослой аудитории картина точно станет стоящим выбором.Настольная игра и ночь в музееВсей семьей нескучно и весело смотреть "Джуманджи". Причем детям можно показать и оригинальную версию 1995 года с Робином Уильямсом, а не только новые части с Дуэйном Джонсоном.В картине про таинственную игру, которая перемещает игроков в опасную альтернативную вселенную, много приключений и забавных ситуаций. А еще моменты, которые заставят подумать о дружбе, отношениях и не только. Но скучно точно не будет.Оригинальная версия была такой успешной, что несколько лет назад появился сиквел "Джуманджи: Зов джунглей". Версия с Джонсоном, Карен Гиллан, Кевином Хартом и Джеком Блэком не менее смешная, а количество загадок, ловушек и головоломок радует и затягивает. Получилось так хорошо, что в 2019-м сняли продолжение с Дэнни Де Вито.Для девочек и влюбленных в них мальчиковЕсли самим в этом году путешествовать трудно, то можно выбрать фильм такой, чтобы смешно, про любовь, да и еще города красивые показывают.В Нью-Йорке происходит действие трогательного фильма "Интуиция" с Кейт Бекинсейл и Джоном Кьюсаком. Сара и Джонатан знакомятся во время предпраздничной суматохи, проводят вечер в ресторане, а потом спешат к своим партнерам. Оба хотят продолжить общение, но решают положиться на случай: Сара пишет свой номер телефона на обложке первой попавшейся книги, а Джонатан — на пятидолларовой купюре.Картина состоит из множества совпадений и случайностей, которые происходят с героями. Следить за историей и переживать, получится ли у них встретиться вновь, — очень увлекательно.А во Франции оказывается американец Джек (Адам Голдберг), когда приезжает знакомиться с родителями своей девушки Марион (Жюли Дельпи) в фильме "Два дня в Париже". И там его ждет настоящий культурный шок, причем не от европейских красот.Ему приходится иметь дело с бывшими бойфрендами Жюли, ее странными родственниками, агрессивными таксистами и непонятливыми продавцами. Это не просто очередная история про отношения и общение с семьей, но еще и сатира на всевозможные стереотипы о "городе любви".

https://ria.ru/20211231/kino-1765223458.html

https://ria.ru/20220103/kino-1765747935.html

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