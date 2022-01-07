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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766902632.html
ООН призвала стороны конфликта в Казахстане воздержаться от насилия
ООН призвала стороны конфликта в Казахстане воздержаться от насилия - РИА Новости, 07.01.2022
ООН призвала стороны конфликта в Казахстане воздержаться от насилия
ООН призывает все стороны в Казахстане к сдержанности, насилие и убийства неприемлемы, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T20:50
2022-01-07T20:54
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
антониу гуттереш
стефан дюжаррик
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ООН, 7 янв – РИА Новости. ООН призывает все стороны в Казахстане к сдержанности, насилие и убийства неприемлемы, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик."Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане внимательно и призываем всех вовлеченных проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и использовать мирные средства для разрешения ситуации", - сказал Дюжаррик.По его словам, важно, чтобы насилие прекратилось, демонстранты должны проводить акции мирным образом. "Убийство полицейских и других неприемлемо, убийство демонстрантов - так же", - указал он."В любой ситуации есть потребность в соблюдении прав человека и международных стандартов при восстановлении общественного порядка", - добавил он.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, казахстан, оон, антониу гуттереш, стефан дюжаррик
20:50 07.01.2022 (обновлено: 20:54 07.01.2022)
 
ООН призвала стороны конфликта в Казахстане воздержаться от насилия

ООН заявила о неприемлемости насилия и призвала к сдержанности в Казахстане

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Sputnik / Владислав Воднев
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Сотрудники силовых структур дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
Читать ria.ru в
ООН, 7 янв – РИА Новости. ООН призывает все стороны в Казахстане к сдержанности, насилие и убийства неприемлемы, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Мы продолжаем следить за ситуацией в Казахстане внимательно и призываем всех вовлеченных проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия и использовать мирные средства для разрешения ситуации", - сказал Дюжаррик.
По его словам, важно, чтобы насилие прекратилось, демонстранты должны проводить акции мирным образом. "Убийство полицейских и других неприемлемо, убийство демонстрантов - так же", - указал он.
"В любой ситуации есть потребность в соблюдении прав человека и международных стандартов при восстановлении общественного порядка", - добавил он.
Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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