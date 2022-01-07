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16:45 07.01.2022 (обновлено: 16:58 07.01.2022)
В казахстанском Таразе продлили комендантский час
Sputnik Казахстан: в Таразе продлили комендантский час, патруль оповещает об этом жителей
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время патрулирования в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Военнослужащие во время патрулирования в Казахстане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В казахстанском городе Тараз продлили комендантский час, патрульные полицейские оповещают об этом жителей, сообщает Sputnik Казахстан.
"С сегодняшнего дня он начинается с 19 часов (16.00 мск ) до 7 часов утра (4.00 мск)", - говорится в сообщении Sputnik Казахстан в Telegram.
Отмечается, что патрульные полицейские по громкоговорителю предупреждают жителей города о комендантском часе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января начались столкновения протестующих с силовиками. Затем протесты радикализировались, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП. Казахстанские силовики начали контртеррористичскую операцию. По данным ООН, около 1 тысячи человек получили ранения в ходе протестов в Казахстане. По данным МВД, погибли 18 казахстанских силовиков.
Утром 5 января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. Они не будут действовать на протестах, а только обеспечивать безопасность.
Токаев в пятницу заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление. Он также пообещал, что несдавшиеся террористы будут уничтожены. Президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.