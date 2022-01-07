11:41 07.01.2022 (обновлено: 13:26 07.01.2022)
Токаев заявил о нехватке в Казахстане спецсредств и оборудования
Президент Казахстана Токаев: в стране не хватает спецсредств и оборудования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не хватает спецсил и оборудования.
"Выяснилось также, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займемся в срочном порядке", - заявил Токаев в ходе своего третьего обращения с начала беспорядков в стране.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.
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