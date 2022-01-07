https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766832780.html

Россия и ОДКБ подставляют плечо Казахстану, заявил Грушко

Россия и ОДКБ подставляют плечо Казахстану, заявил Грушко - РИА Новости, 07.01.2022

Россия и ОДКБ подставляют плечо Казахстану, заявил Грушко

Москва уверена, что Казахстан справится с текущей ситуацией, Россия и члены ОДКБ оказывают поддержку, что и должны делать союзники, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:08

2022-01-07T10:08

2022-01-07T10:09

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Москва уверена, что Казахстан справится с текущей ситуацией, Россия и члены ОДКБ оказывают поддержку, что и должны делать союзники, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов оказать поддержку решению кризиса в Казахстане, добавив, что помощь ОДКБ Казахстану "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать"."Мы уверены в том , что наши казахстанские союзники и друзья справятся с возникшими проблемами. Так и будет. Россия и страны ОДКБ подставляют плечо, что и должны делать союзники", - сказал дипломат, комментируя заявление Борреля о военной помощи Казахстану со стороны ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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