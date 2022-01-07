11:08 07.01.2022 (обновлено: 13:27 07.01.2022)
"Казахфильм" опроверг сообщения об утрате золотого фонда киностудии
Пресс-секретарь "Казахфильма" Усенов: золотая коллекция киностудии в сохранности
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Золотой фонд киностудии "Казахфильм" в сохранности, сообщил пресс-секретарь студии Бауыржан Усенов.
В четверг появилась информация, что золотой фонд казахского кино, в который входили шедевры казахского кинематографа, уничтожен в ходе беспорядков в стране. В "Казахфильме" подчеркнули, что все здания киностудии и архивы в целости и сохранности.
"Путаница пошла после того, как телеканал "Казахстан" объявил об утрате своего золотого фонда. Архивы телеканала, к сожалению, были утрачены. У нас все в порядке", - цитирует слова Усенова Sputnik Казахстан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.