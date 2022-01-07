https://ria.ru/20220107/kazakhfilm-1766840152.html

"Казахфильм" опроверг сообщения об утрате золотого фонда киностудии

"Казахфильм" опроверг сообщения об утрате золотого фонда киностудии - РИА Новости, 07.01.2022

"Казахфильм" опроверг сообщения об утрате золотого фонда киностудии

Золотой фонд киностудии "Казахфильм" в сохранности, сообщил пресс-секретарь студии Бауыржан Усенов. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:08

2022-01-07T11:08

2022-01-07T13:27

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

культура

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Золотой фонд киностудии "Казахфильм" в сохранности, сообщил пресс-секретарь студии Бауыржан Усенов.В четверг появилась информация, что золотой фонд казахского кино, в который входили шедевры казахского кинематографа, уничтожен в ходе беспорядков в стране. В "Казахфильме" подчеркнули, что все здания киностудии и архивы в целости и сохранности."Путаница пошла после того, как телеканал "Казахстан" объявил об утрате своего золотого фонда. Архивы телеканала, к сожалению, были утрачены. У нас все в порядке", - цитирует слова Усенова Sputnik Казахстан.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/voditel-1766798644.html

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казахстан, в мире, культура