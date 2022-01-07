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На Украине опровергли слухи об аресте активов каналов "Пятый" и "Прямой"
На Украине опровергли слухи об аресте активов каналов "Пятый" и "Прямой" - РИА Новости, 07.01.2022
На Украине опровергли слухи об аресте активов каналов "Пятый" и "Прямой"
Государственное бюро расследований Украины опровергло информацию об аресте активов телеканалов "Пятый" и "Прямой" по делу о поставках угля с неподконтрольной... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T13:33
2022-01-07T13:42
в мире
украина
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КИЕВ, 7 янв - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины опровергло информацию об аресте активов телеканалов "Пятый" и "Прямой" по делу о поставках угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, одним из подозреваемых в котором является экс-президент Петр Порошенко.Порошенко ранее продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона об олигархах. В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что Печерский районный суд Киева кроме имущества экс-президента Украины Петра Порошенко арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "5 канал"."Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является не соответствующий действительности медиахолдинг "Свободные медиа", поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался. Подчеркиваем, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не состоялось", - сообщается на сайте.Там подчеркнули в избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций, что арест наложен "исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является пятый президент Украины, полномочия которого прекращены"."Подчеркиваем, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, которое не лишает собственника пользоваться другими правами", - добавили в госбюро.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220101/poroshenko-1766370975.html
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в мире, украина
13:33 07.01.2022 (обновлено: 13:42 07.01.2022)
 
На Украине опровергли слухи об аресте активов каналов "Пятый" и "Прямой"

ГБР Украины опровергло сообщения об аресте активов каналов "Пятый" и "Прямой"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 7 янв - РИА Новости. Государственное бюро расследований Украины опровергло информацию об аресте активов телеканалов "Пятый" и "Прямой" по делу о поставках угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса, одним из подозреваемых в котором является экс-президент Петр Порошенко.
Порошенко ранее продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона об олигархах. В пресс-службе партии "Европейская солидарность" заявили, что Печерский районный суд Киева кроме имущества экс-президента Украины Петра Порошенко арестовал активы и счета телеканалов "Прямой" и "5 канал".
"Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов "Прямой" и "5 канал", владельцем которых является не соответствующий действительности медиахолдинг "Свободные медиа", поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался. Подчеркиваем, что в связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений деятельности средств массовой информации не состоялось", - сообщается на сайте.
Там подчеркнули в избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций, что арест наложен "исключительно на имущество, корпоративные права, владельцем которых согласно соответствующих государственных реестров является пятый президент Украины, полномочия которого прекращены".
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"Подчеркиваем, что решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, которое не лишает собственника пользоваться другими правами", - добавили в госбюро.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Он находится за границей и заявил, что вернется в Киев 17 января. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
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