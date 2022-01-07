https://ria.ru/20220107/halyk-1766881853.html

Казахстанский банк спишет кредиты погибших военнослужащих и полицейских

Казахстанский банк спишет кредиты погибших военнослужащих и полицейских - РИА Новости, 07.01.2022

Казахстанский банк спишет кредиты погибших военнослужащих и полицейских

Один из крупнейших банков Казахстана Halyk Bank заявил, что спишет все имеющиеся кредиты погибших в ходе беспорядков военнослужащих и полицейских, сообщает... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T16:57

2022-01-07T16:57

2022-01-07T17:10

беспорядки в казахстане

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казахстан

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Один из крупнейших банков Казахстана Halyk Bank заявил, что спишет все имеющиеся кредиты погибших в ходе беспорядков военнослужащих и полицейских, сообщает "Хабар 24" со ссылкой на заявление банка."В Halyk Bank сообщили, что спишут все имеющиеся кредиты погибших военнослужащих и полицейских, оформленные в банке", - сообщается в Telegram-канале.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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