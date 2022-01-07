Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220107/gaz-1766902536.html
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 07.01.2022
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров
К закрытию торгов цены февральских фьючерсов на газ в Европе подешевели почти на 14%, упав ниже 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T20:49
2022-01-07T22:15
в мире
европа
цены на нефть
азия
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765113800_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_4c603a732e37c00f033a0134190054fd.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. К закрытию торгов цены февральских фьючерсов на газ в Европе подешевели почти на 14%, упав ниже 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.На открытии торгов стоимость контрактов по индексу голландского TTF была почти 1200 долларов. В течение дня котировки демонстрировали устойчивое снижение. А цена закрытия составила 983 доллара, что, учитывая курсовую разницу, на 13,6% ниже расчета накануне (1127,5 доллара).Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов, а в декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.Стоимость газа коррекционно снижается после 21 декабря, когда был зафиксирован рекорд в 2190,4 доллара. Котировки 31 декабря опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября. Помимо коррекции, цены могут снижаться из-за дополнительных поставок СПГ в Европу из США и увеличения выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.Однако, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре оставались высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, опустилась чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составил почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, магистраль готова к работе, однако, как ожидается, будет запущена не ранее второго полугодия 2022 года.
https://ria.ru/20220106/gaz-1766692160.html
https://ria.ru/20220107/potok-1766870598.html
европа
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765113800_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_68121cbf49a447ca240ee1ddadd67d0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, цены на нефть, азия, северный поток — 2
20:49 07.01.2022 (обновлено: 22:15 07.01.2022)
 
Цена на газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

© REUTERS / Vasily Fedosenko/File PhotoРабочий на компрессорной станции газопровода
Рабочий на компрессорной станции газопровода - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© REUTERS / Vasily Fedosenko/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. К закрытию торгов цены февральских фьючерсов на газ в Европе подешевели почти на 14%, упав ниже 1000 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
На открытии торгов стоимость контрактов по индексу голландского TTF была почти 1200 долларов. В течение дня котировки демонстрировали устойчивое снижение. А цена закрытия составила 983 доллара, что, учитывая курсовую разницу, на 13,6% ниже расчета накануне (1127,5 доллара).
Газовая станция на Украине - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
Вчера, 04:00
На Украине обвинили Европу в "ударах под дых" от "Газпрома"
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны прошлого года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов, а в декабре котировки выросли уже вдвое. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Эксперты связывали рост стоимости с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.
Стоимость газа коррекционно снижается после 21 декабря, когда был зафиксирован рекорд в 2190,4 доллара. Котировки 31 декабря опустились ниже отметки в 800 долларов впервые с 10 ноября. Помимо коррекции, цены могут снижаться из-за дополнительных поставок СПГ в Европу из США и увеличения выработки электроэнергии на европейских ветряных электростанциях.
Однако, несмотря на краткосрочное падение, цены в декабре оставались высокими. Средняя стоимость январских фьючерсов на платформе ICE Futures, по расчетам РИА Новости, опустилась чуть ниже 1400 долларов, а на споте аналогичный показатель, по данным Spot TTF, составил почти 1340 долларов (в семь раз выше год к году).
Сейчас на настроения участников рынка влияют также погодный фактор и неопределенность с запуском "Северного потока — 2". Обе нитки трубопровода заполнены техническим газом, магистраль готова к работе, однако, как ожидается, будет запущена не ранее второго полугодия 2022 года.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
15:11
Глава МИД Франции допустил закрытие "Северного потока — 2"
 
В миреЕвропаЦены на нефтьАзияСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:08В госдепе заявили об увеличении военной помощи Украине при "вторжении"
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
23:24Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
23:20Президент Казахстана объяснил, почему переговоров с террористами не будет
23:18В Госдуме привели в пример властям Казахстана действия Лукашенко
Лента новостейМолния
В госдепе заявили об увеличении военной помощи Украине при "вторжении"Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористовЗападные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в ГосдумеПрезидент Казахстана объяснил, почему переговоров с террористами не будетВ Госдуме привели в пример властям Казахстана действия Лукашенко