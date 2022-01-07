https://ria.ru/20220107/gaiti-1766816854.html

СМИ: в Гаити двух журналистов убили после интервью с главарем банды

СМИ: в Гаити двух журналистов убили после интервью с главарем банды - РИА Новости, 07.01.2022

СМИ: в Гаити двух журналистов убили после интервью с главарем банды

Двух журналистов убили в одном из районов столицы Гаити Порт-о-Пренс, после того как они взяли интервью у главаря одной из местных банд, сообщает портал... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T04:25

2022-01-07T04:25

2022-01-07T05:32

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гаити

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Двух журналистов убили в одном из районов столицы Гаити Порт-о-Пренс, после того как они взяли интервью у главаря одной из местных банд, сообщает портал Haiti24.По данным портала, по журналистам открыли огонь члены другой банды.Коллеге убитых удалось спастись.

https://ria.ru/20220104/pokushenie-1766519570.html

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в мире, гаити