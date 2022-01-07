https://ria.ru/20220107/gaiti-1766816854.html
СМИ: в Гаити двух журналистов убили после интервью с главарем банды
СМИ: в Гаити двух журналистов убили после интервью с главарем банды - РИА Новости, 07.01.2022
СМИ: в Гаити двух журналистов убили после интервью с главарем банды
Двух журналистов убили в одном из районов столицы Гаити Порт-о-Пренс, после того как они взяли интервью у главаря одной из местных банд, сообщает портал... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T04:25
2022-01-07T04:25
2022-01-07T05:32
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Двух журналистов убили в одном из районов столицы Гаити Порт-о-Пренс, после того как они взяли интервью у главаря одной из местных банд, сообщает портал Haiti24.По данным портала, по журналистам открыли огонь члены другой банды.Коллеге убитых удалось спастись.
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в мире, гаити
04:25 07.01.2022 (обновлено: 05:32 07.01.2022)
СМИ: в Гаити двух журналистов убили после интервью с главарем банды
Haiti24: двух журналистов убили в столице Гаити после интервью с главарем банды