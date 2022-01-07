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Во Франции потерпел крушение частный вертолет
Во Франции потерпел крушение частный вертолет - РИА Новости, 07.01.2022
Во Франции потерпел крушение частный вертолет
Два человека погибли в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T01:48
2022-01-07T01:48
в мире
франция
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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную жандармерию."Мы еще не знаем причин инцидента", - приводит агентство слова источника.Отмечается, что сигнал вертолета был потерян через несколько часов после того, как он должен был взлететь. Охваченное пламенем воздушное судно нашли на перевале Беаля. Люди на борту вертолета погибли к моменту прибытия спасателей.Личности жертв не установлены. Идет расследование.
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в мире, франция
01:48 07.01.2022
 
Во Франции потерпел крушение частный вертолет

При крушении частного вертолета во Франции погибли два человека

© JEFF PACHOUDМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© JEFF PACHOUD
Машина скорой помощи
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную жандармерию.
"Мы еще не знаем причин инцидента", - приводит агентство слова источника.
Отмечается, что сигнал вертолета был потерян через несколько часов после того, как он должен был взлететь. Охваченное пламенем воздушное судно нашли на перевале Беаля. Люди на борту вертолета погибли к моменту прибытия спасателей.
Личности жертв не установлены. Идет расследование.
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