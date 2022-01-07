https://ria.ru/20220107/frantsiya-1766813984.html

Во Франции потерпел крушение частный вертолет

Во Франции потерпел крушение частный вертолет - РИА Новости, 07.01.2022

Во Франции потерпел крушение частный вертолет

Два человека погибли в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T01:48

2022-01-07T01:48

2022-01-07T01:48

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франция

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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Два человека погибли в результате крушения частного вертолета во французском департаменте Пюи-де-Дом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную жандармерию."Мы еще не знаем причин инцидента", - приводит агентство слова источника.Отмечается, что сигнал вертолета был потерян через несколько часов после того, как он должен был взлететь. Охваченное пламенем воздушное судно нашли на перевале Беаля. Люди на борту вертолета погибли к моменту прибытия спасателей.Личности жертв не установлены. Идет расследование.

https://radiosputnik.ria.ru/20211208/indiya-1762720410.html

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в мире, франция