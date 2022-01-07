https://ria.ru/20220107/finansy-1766810998.html

Сколько денег нужно откладывать

Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году - РИА Новости, 07.01.2022

Сколько денег нужно откладывать

Лучшая привычка, которую можно выработать в новом году – регулярно откладывать минимум 10% своего ежемесячного дохода, отметил в беседе с агентством "Прайм"... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T01:16

2022-01-07T01:16

2022-01-07T01:16

экономика

россия

виталий исаков

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Лучшая привычка, которую можно выработать в новом году – регулярно откладывать минимум 10% своего ежемесячного дохода, отметил в беседе с агентством "Прайм" директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков.Следующий шаг – выбрать, во что вкладывать сбережения. В этом направлении главной целью должно быть формирование финансовой "подушки безопасности", которая сможет при необходимости покрыть расходы семьи на несколько месяцев, подчеркнул эксперт.После того, как "подушка безопасности" сформирована, можно рассматривать вложения в активы.Для достижения среднесрочных финансовых целей хорошо подходит инвестирование на рынке облигаций, поскольку историческая доходность таких бумаг, как правило, опережает банковские вклады, отмечает Исаков.Для долгосрочных вложений лучше всего подходит рынок акций. "На длинных горизонтах стоимость акций практически неизбежно растет, вслед за ростом корпоративных выручек, прибылей, дивидендов", - рассказал финансист.

https://ria.ru/20211123/valyuta-1760326102.html

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экономика, россия, виталий исаков