https://ria.ru/20220107/dtp-1766895253.html

В ДТП в Москве погиб человек

В ДТП в Москве погиб человек - РИА Новости, 07.01.2022

В ДТП в Москве погиб человек

Три человека пострадали в ДТП на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал в Москве, один из них позднее погиб. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T19:28

2022-01-07T19:28

2022-01-07T19:54

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766892858_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3d7f3072827f6aa411b82f5ed673a21.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал в Москве, один из них позднее погиб.По предварительным данным ГАИ, водитель автомобиля Geely, двигаясь по улице Хамовнический вал, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi.Первоначально в Telegram-канале Госавтоинспекции сообщалось, что в результате столкновения пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Позднее Госавтоинспекция уточнила, что пассажир Audi скончался."Пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался. Пострадавшими в аварии числятся водитель немецкой иномарки, а также водитель автомобиля Geely", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220107/dtp-1766872706.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы Кадры с места ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы 2022-01-07T19:28 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия