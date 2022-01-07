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В ДТП в Москве погиб человек
В ДТП в Москве погиб человек - РИА Новости, 07.01.2022
В ДТП в Москве погиб человек
Три человека пострадали в ДТП на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал в Москве, один из них позднее погиб. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T19:28
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происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал в Москве, один из них позднее погиб.По предварительным данным ГАИ, водитель автомобиля Geely, двигаясь по улице Хамовнический вал, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi.Первоначально в Telegram-канале Госавтоинспекции сообщалось, что в результате столкновения пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Позднее Госавтоинспекция уточнила, что пассажир Audi скончался."Пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался. Пострадавшими в аварии числятся водитель немецкой иномарки, а также водитель автомобиля Geely", - говорится в сообщении.
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Кадры с места ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы
Кадры с места ДТП с участием двух автомобилей в центре Москвы
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происшествия, москва, россия
19:28 07.01.2022 (обновлено: 19:54 07.01.2022)
 
В ДТП в Москве погиб человек

В ДТП на пересечении Лужнецкого проезда с Хамовническим валом погиб человек, два пострадали

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в ДТП на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический вал в Москве, один из них позднее погиб.
По предварительным данным ГАИ, водитель автомобиля Geely, двигаясь по улице Хамовнический вал, выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Audi.
Первоначально в Telegram-канале Госавтоинспекции сообщалось, что в результате столкновения пострадали три человека, один из них в тяжелом состоянии. Позднее Госавтоинспекция уточнила, что пассажир Audi скончался.
"Пассажир автомобиля Audi от полученных травм скончался. Пострадавшими в аварии числятся водитель немецкой иномарки, а также водитель автомобиля Geely", - говорится в сообщении.
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