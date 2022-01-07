https://ria.ru/20220107/dtp-1766882728.html
Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане - РИА Новости, 07.01.2022
Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Татарстане, погибли четыре человека, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T17:15
2022-01-07T17:15
2022-01-07T17:15
происшествия
республика татарстан (татарстан)
авто
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КАЗАНЬ, 7 янв – РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Татарстане, погибли четыре человека, сообщает прокуратура республики."Около 15.00 7 января на 219-м километре трассы Казань - Оренбург, в районе деревни Ильтень Бута произошло ДТП с четырьмя погибшими. По предварительным данным, водитель автомобиля Кia Rio выехал на полосу встречного движения для обгона, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, от полученных травм водитель и трое пассажиров автомобиля Кia Rio скончались на месте.На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются.
https://ria.ru/20220107/dtp-1766823736.html
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, республика татарстан (татарстан), авто
Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Татарстане