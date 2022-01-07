https://ria.ru/20220107/dtp-1766872706.html

На МКАД столкнулись два автомобиля

На МКАД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 07.01.2022

На МКАД столкнулись два автомобиля

Две машины столкнулись на внешней стороне 71-го километра МКАД в Москве, движение в сторону Волоколамского шоссе ограничено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T15:17

2022-01-07T15:17

2022-01-07T16:22

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Две машины столкнулись на внешней стороне 71-го километра МКАД в Москве, движение в сторону Волоколамского шоссе ограничено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 71-го км МКАД (после пересечения с Новокуркинским шоссе) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что для движения в сторону Волоколамского шоссе свободны две полосы из пяти.

https://ria.ru/20220101/fura-1766384840.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы