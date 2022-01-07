https://ria.ru/20220107/dtp-1766872706.html
На МКАД столкнулись два автомобиля
На МКАД столкнулись два автомобиля - РИА Новости, 07.01.2022
На МКАД столкнулись два автомобиля
Две машины столкнулись на внешней стороне 71-го километра МКАД в Москве, движение в сторону Волоколамского шоссе ограничено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T15:17
2022-01-07T15:17
2022-01-07T16:22
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Две машины столкнулись на внешней стороне 71-го километра МКАД в Москве, движение в сторону Волоколамского шоссе ограничено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На внешней стороне 71-го км МКАД (после пересечения с Новокуркинским шоссе) столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что для движения в сторону Волоколамского шоссе свободны две полосы из пяти.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
15:17 07.01.2022 (обновлено: 16:22 07.01.2022)
На МКАД столкнулись два автомобиля
На внешней стороне 71-го километра МКАД в Москве столкнулись два автомобиля