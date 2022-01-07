https://ria.ru/20220107/dtp-1766851822.html

В Ингушетии микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС

В Ингушетии микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС - РИА Новости, 07.01.2022

В Ингушетии микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС

Один человек погиб, еще один пострадал после того, как микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:28

2022-01-07T12:28

2022-01-07T12:34

беспорядки в казахстане

происшествия

малгобек

малгобекский район

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 7 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал после того, как микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД."В пятницу в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что водитель микроавтобуса Mercedes Vito совершил наезд на ограждение стационарного поста ДПС "Маяк-12" в поселке Южный Малгобекского района", - говорится в сообщении.В результате ДТП пассажир автомашины скончался на месте, водитель госпитализирован в реанимационное отделение Малгобекской больницы."Сотрудники полиции, несшие службу на посту, не пострадали. Повреждены ограждение поста и размещенное на нем оборудование. Сумма ущерба устанавливается", - отмечает МВД.По данным регионального ГУМЧС, ДТП произошло в 3.15 мск в пятницу, для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались четверо спасателей поисково-спасательного отряда "Тарко" из города Малгобек.

https://ria.ru/20220105/dtp-1766658795.html

малгобек

малгобекский район

республика ингушетия

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происшествия, малгобек, малгобекский район, республика ингушетия