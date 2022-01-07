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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/dtp-1766851822.html
В Ингушетии микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС
В Ингушетии микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС - РИА Новости, 07.01.2022
В Ингушетии микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС
Один человек погиб, еще один пострадал после того, как микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T12:28
2022-01-07T12:34
беспорядки в казахстане
происшествия
малгобек
малгобекский район
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 7 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал после того, как микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД."В пятницу в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что водитель микроавтобуса Mercedes Vito совершил наезд на ограждение стационарного поста ДПС "Маяк-12" в поселке Южный Малгобекского района", - говорится в сообщении.В результате ДТП пассажир автомашины скончался на месте, водитель госпитализирован в реанимационное отделение Малгобекской больницы."Сотрудники полиции, несшие службу на посту, не пострадали. Повреждены ограждение поста и размещенное на нем оборудование. Сумма ущерба устанавливается", - отмечает МВД.По данным регионального ГУМЧС, ДТП произошло в 3.15 мск в пятницу, для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались четверо спасателей поисково-спасательного отряда "Тарко" из города Малгобек.
https://ria.ru/20220105/dtp-1766658795.html
малгобек
малгобекский район
республика ингушетия
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происшествия, малгобек, малгобекский район, республика ингушетия
12:28 07.01.2022 (обновлено: 12:34 07.01.2022)
 
В Ингушетии микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС

В Ингушетии микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС, погиб человек

© Фото : ГУМВД России по Республике ИнгушетияВодитель микроавтобуса совершил наезд на ограждение поста ДПС "Маяк-12" МО МВД России "Малгобекский" Республики Ингушетия
Водитель микроавтобуса совершил наезд на ограждение поста ДПС Маяк-12 МО МВД России Малгобекский Республики Ингушетия - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Фото : ГУМВД России по Республике Ингушетия
Водитель микроавтобуса совершил наезд на ограждение поста ДПС "Маяк-12" МО МВД России "Малгобекский" Республики Ингушетия
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 янв – РИА Новости. Один человек погиб, еще один пострадал после того, как микроавтобус врезался в ограждение поста ДПС в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает региональное МВД.
"В пятницу в дежурную часть МВД по Республике Ингушетия поступило сообщение о том, что водитель микроавтобуса Mercedes Vito совершил наезд на ограждение стационарного поста ДПС "Маяк-12" в поселке Южный Малгобекского района", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пассажир автомашины скончался на месте, водитель госпитализирован в реанимационное отделение Малгобекской больницы.
© Фото : ГУМВД России по Республике ИнгушетияВодитель микроавтобуса совершил наезд на ограждение поста ДПС "Маяк-12" МО МВД России "Малгобекский" Республики Ингушетия
Водитель микроавтобуса совершил наезд на ограждение поста ДПС Маяк-12 МО МВД России Малгобекский Республики Ингушетия - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Фото : ГУМВД России по Республике Ингушетия
Водитель микроавтобуса совершил наезд на ограждение поста ДПС "Маяк-12" МО МВД России "Малгобекский" Республики Ингушетия
"Сотрудники полиции, несшие службу на посту, не пострадали. Повреждены ограждение поста и размещенное на нем оборудование. Сумма ущерба устанавливается", - отмечает МВД.
По данным регионального ГУМЧС, ДТП произошло в 3.15 мск в пятницу, для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекались четверо спасателей поисково-спасательного отряда "Тарко" из города Малгобек.
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Беспорядки в КазахстанеПроисшествияМалгобекМалгобекский районРеспублика Ингушетия
 
 
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