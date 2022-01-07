https://ria.ru/20220107/dtp-1766823736.html

Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской области

Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской области - РИА Новости, 07.01.2022

Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской области

Три человека погибли, еще семь пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ульяновской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T08:06

2022-01-07T08:06

2022-01-07T08:06

происшествия

ульяновская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Три человека погибли, еще семь пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ульяновской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.По предварительной информации полиции, авария произошла в пятницу в 2.20 (1.20 мск) на 144 километре федеральной дороги "Казань – Буинск – Ульяновск" в Цильнинском районе, столкнулись Toyota RAV4 и Mercedes-Benz."В результате ДТП три человека погибли, среди них - двое несовершеннолетних 2007 года рождения, семь человек получили травмы различной степени тяжести", - сказала представитель ведомства. В полиции добавили, что обстоятельства произошедшего ДТП выясняются, на месте работают сотрудники госавтоинспекции и экстренные службы.

https://ria.ru/20220105/dtp-1766661175.html

ульяновская область

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происшествия, ульяновская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто