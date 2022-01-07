https://ria.ru/20220107/dtp-1766823736.html
Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской области
Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской области - РИА Новости, 07.01.2022
Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской области
Три человека погибли, еще семь пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ульяновской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T08:06
2022-01-07T08:06
2022-01-07T08:06
происшествия
ульяновская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
авто
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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Три человека погибли, еще семь пострадали в столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ульяновской области, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.По предварительной информации полиции, авария произошла в пятницу в 2.20 (1.20 мск) на 144 километре федеральной дороги "Казань – Буинск – Ульяновск" в Цильнинском районе, столкнулись Toyota RAV4 и Mercedes-Benz."В результате ДТП три человека погибли, среди них - двое несовершеннолетних 2007 года рождения, семь человек получили травмы различной степени тяжести", - сказала представитель ведомства. В полиции добавили, что обстоятельства произошедшего ДТП выясняются, на месте работают сотрудники госавтоинспекции и экстренные службы.
https://ria.ru/20220105/dtp-1766661175.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ульяновской области
Три человека погибли и семь пострадали в столкновении двух машин в Ульяновской области