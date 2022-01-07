https://ria.ru/20220107/dtp-1766810265.html

В Москве в ДТП погибла женщина

В Москве в ДТП погибла женщина - РИА Новости, 07.01.2022

В Москве в ДТП погибла женщина

Одна женщина погибла, еще один человек пострадал после столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в центре Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T00:00

2022-01-07T00:00

2022-01-07T00:00

происшествия

дтп

москва

авто

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще один человек пострадал после столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Ранее в столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что в 22.06 на площади Абельмановская Застава столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, говорилось об одном пострадавшем."По предварительной информации, в результате погибла 65-летняя женщина, есть пострадавшая", - говорится в сообщении.Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, добавляют в ведомстве.Позднее в столичном главке МВД сообщили, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека, один из которых позже скончался. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20220106/dtp-1766770094.html

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происшествия, дтп, москва, авто