https://ria.ru/20220107/dtp-1766810265.html
В Москве в ДТП погибла женщина
В Москве в ДТП погибла женщина - РИА Новости, 07.01.2022
В Москве в ДТП погибла женщина
Одна женщина погибла, еще один человек пострадал после столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в центре Москвы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T00:00
2022-01-07T00:00
2022-01-07T00:00
происшествия
дтп
москва
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_30dd178eb7029aafc387b10ee2064b8e.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще один человек пострадал после столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Ранее в столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что в 22.06 на площади Абельмановская Застава столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, говорилось об одном пострадавшем."По предварительной информации, в результате погибла 65-летняя женщина, есть пострадавшая", - говорится в сообщении.Прокуратура Москвы поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, добавляют в ведомстве.Позднее в столичном главке МВД сообщили, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека, один из которых позже скончался. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20220106/dtp-1766770094.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755181498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bc273f996dbb7f44111bed7464d333b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп, москва, авто
В Москве в ДТП погибла женщина
В центре Москвы погибла женщина при столкновении автомобиля с машиной скорой помощи
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще один человек пострадал после столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Ранее в столичном главке МВД сообщили РИА Новости, что в 22.06 на площади Абельмановская Застава столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, говорилось об одном пострадавшем.
"По предварительной информации, в результате погибла 65-летняя женщина, есть пострадавшая", - говорится в сообщении.
Прокуратура Москвы
поставила на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП, добавляют в ведомстве.
Позднее в столичном главке МВД сообщили, что в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека, один из которых позже скончался. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.