https://ria.ru/20220107/demokratiya-1766913939.html

Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане

Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане

Американские гранты "на развитие демократии" для казахстанских некоммерческих организаций могли сыграть роль в организации нынешних протестов в республике,... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T23:42

2022-01-07T23:42

2022-01-07T23:48

беспорядки в казахстане

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Американские гранты "на развитие демократии" для казахстанских некоммерческих организаций могли сыграть роль в организации нынешних протестов в республике, считает вице-президент Евразийского центра Эрл Расмуссен."Похоже, что американские фонды и иностранные НКО проделали неплохую работу в стране, испытывающей трудности. Больше того, более 85 британских НКО работают в Казахстане и предоставляют значительные средства для "гражданского общества и верховенства закона". Общее количество организаций гражданского общества, которые в основном финансируются США и европейскими странами, оценивается в стране в 38 тысяч", - сказал Расмуссен РИА Новости.По его словам, "по официальной версии, беспорядки начались из-за экономических трудностей: отмена контроля над ценами на газ привела к увеличению цены". "Если это настоящие причины, возможно, и нам следует бунтовать", - сказал он.Он отметил, что, несмотря на восстановление ценового контроля, насилие на улицах республики продолжается. "Больше того, трудно понять, есть ли какой-то настоящий организатор или это какая-то структура, но большинство требований, похоже, приходят от оппозиционных сил из-за рубежа", - считает он."Эти требования задокументированы в нескольких источниках - освобождение политзаключенных, отставка правительства, выход из соглашений с Россией", - добавил собеседник агентства.Он подчеркнул важный стратегический интерес для России в ситуации в Казахстане - общая граница, многочисленное этническое население, российские космические объекты на Байконуре, членство в ЕАЭС, ключевая позиция республики в китайском проекте "Один пояс - один путь"."Я нахожу интересным, что беспорядки были скоординированы каким-то образом в стране в период православного Рождества и непосредственно перед диалогом по вопросам безопасности между США и Россией", - сказал он.Расмуссен отметил, что в Казахстане работают такие организации, как американское агентство по международному развитию (USAID), американская ассоциация юристов (ABA), Национальный фонд поддержки демократии NED, спонсирующийся правительством некоммерческий исследовательский институт Freedom House и другие.Бюро госдепартамента по правам человека и труду в марте 2021 года на своем сайте объявило о намерении распределить в виде грантов 750 тысяч долларов для организаций, заинтересованных в развитии "отзывчивого управления" в Казахстане. Заявки принимали до конца мая прошлого года.Согласно сообщению, ряд грантов был в 2020 году распределен через независимый некоммерческий Национальный фонд поддержки демократии. Десятки тысяч долларов в виде грантов на "продвижение идеи защиты свободы собраний", "информирование граждан Казахстана об их правах", "продвижение демократических ценностей среди юношества" сложились в общую сумму в размере более 1 миллиона долларов, при этом 41 тысяча долларов была выделена для повышения способности активистов в республике формулировать госполитику и продвигать общественное обсуждение вопросов. Ответа на запрос РИА Новости о данных за 2021 год от организации не последовало.О целях по поддержке гражданского общества в Казахстане заявляет и USAID. Как указано на сайте организации, "ограниченная подотчетность правительства ослабляет демократические институты в республике", а агентство создает демократическую культуры, поощряя защиту прав человека.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года -жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220107/terroristy-1766912467.html

https://ria.ru/20220107/vmeshatelstvo-1766900766.html

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