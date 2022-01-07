https://ria.ru/20220107/demokratiya-1766849230.html
Токаев призвал не приравнивать демократию к вседозволенности
Токаев призвал не приравнивать демократию к вседозволенности - РИА Новости, 07.01.2022
Токаев призвал не приравнивать демократию к вседозволенности
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что события в стране по-новому высвечивают проблемы демократии, отметив, что демократия – это не... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T12:04
2022-01-07T12:04
2022-01-07T15:08
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что события в стране по-новому высвечивают проблемы демократии, отметив, что демократия – это не вседозволенность."Трагические события в нашей стране по-новому высвечивают проблемы демократии и прав человека. Демократия – это не вседозволенность и тем более не подстрекательство к противоправным действиям", - сказал Токаев в пятницу в обращении к народу.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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Обращение президента Казахстана Токаева к нации
Публикуем полное видеовыступление обращения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева
2022-01-07T12:04
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РИА Новости
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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
12:04 07.01.2022 (обновлено: 15:08 07.01.2022)
Токаев призвал не приравнивать демократию к вседозволенности
Президент Казахстана Токаев отказался считать демократию вседозволенностью