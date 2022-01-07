https://ria.ru/20220107/bolezn-1766816622.html

Опасность новой загадочной болезни

Молодых людей поразила загадочная болезнь, снижающая умственные способности - РИА Новости, 07.01.2022

Опасность новой загадочной болезни

Загадочное неврологическое заболевание поражает молодых людей, проживающих в канадской провинции Нью-Брансуик, пишет газета The Guardian. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T04:01

2022-01-07T04:01

2022-01-07T04:01

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Загадочное неврологическое заболевание поражает молодых людей, проживающих в канадской провинции Нью-Брансуик, пишет газета The Guardian.Болезнь уже около двух лет вводит в заблуждение врачей. Со временем она начала выявляться у большего числа молодых людей, вызывая у них быстрое снижение когнитивных функций.Заболевание характеризуется спазмами мышц, нарушением работы вестибулярного аппарата, болезненными ощущениями в конечностях, ухудшением функции памяти, снижением веса и периодическими галлюцинациями. Ученые сравнивают заболевание с болезнью Кройцфельдта - Якоба, также известной как коровье бешенство - прионная болезнь со 100%-ной смертностью.Всего известно о 48 случаях заболевания в Канаде. Тем не менее предполагается, что эта цифра может быть больше. Кроме того, по данным медиков, зафиксированы восемь случаев летального исхода среди пациентов с подозрением на данную болезнь.Ранее стало известно, что в индийском городе Элуру произошла вспышка неизвестного заболевания. Среди симптомов – приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине.

https://ria.ru/20201102/bolezn-1582675581.html

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в мире, канада