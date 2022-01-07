11:44 07.01.2022 (обновлено: 12:13 07.01.2022)
Боевики в Казахстане не сложили оружие, заявил Токаев
Президент Казахстана заявил, что боевики пока не сложили оружие
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции и военнослужащий дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Сотрудник полиции и военнослужащий дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана заявил, что боевики в стране не сложили оружие, операция против них продолжается.
"Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовиться к ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся - будет уничтожен", - заявил президент, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.