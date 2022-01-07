https://ria.ru/20220107/boeviki-1766846033.html

Токаев рассказал о подготовке боевиков, устроивших беспорядки в Казахстане

Токаев рассказал о подготовке боевиков, устроивших беспорядки в Казахстане - РИА Новости, 07.01.2022

Токаев рассказал о подготовке боевиков, устроивших беспорядки в Казахстане

Подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:43

2022-01-07T11:43

2022-01-07T15:07

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Подготовкой и руководством боевиков в Казахстане занимался единый командный пункт, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев."Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или "фейки" и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генеральная прокуратура", - сказал Токаев в обращении, которое транслировали местные каналы.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Обращение президента Казахстана Токаева к нации Публикуем полное видеовыступление обращения президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева 2022-01-07T11:43 true PT8M07S

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев