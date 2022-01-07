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США готовы содействовать реализации Минских соглашений, заявил Блинкен
США готовы содействовать реализации Минских соглашений, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.01.2022
США готовы содействовать реализации Минских соглашений, заявил Блинкен
США полностью готовы содействовать реализации Минских соглашений, видя в них путь к урегулированию конфликта на востоке Украины, сказал госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T21:56
2022-01-07T21:56
в мире
сша
оон
нато
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США полностью готовы содействовать реализации Минских соглашений, видя в них путь к урегулированию конфликта на востоке Украины, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен."Путь к преодолению разногласий на востоке Украины, в Донбассе лежит через Минские соглашения, и мы остаемся полностью готовы попытаться содействовать их имплементации", - сказал он на пресс-конференции.Блинкен утверждает, что Украина "в целом выполнила или занимается выполнением большей части того, что от нее требуется"."Россия не сделала практически ничего из этого", - считает он.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220107/ukraina-1766906444.html
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в мире, сша, оон, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
21:56 07.01.2022
 
США готовы содействовать реализации Минских соглашений, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен заявил о готовности США содействовать реализации Минских соглашений

© Фото : Пресс-служба МИД РФГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. США полностью готовы содействовать реализации Минских соглашений, видя в них путь к урегулированию конфликта на востоке Украины, сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Путь к преодолению разногласий на востоке Украины, в Донбассе лежит через Минские соглашения, и мы остаемся полностью готовы попытаться содействовать их имплементации", - сказал он на пресс-конференции.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
21:38
Блинкен заявил, что Украина займет особое место в переговорах с Россией
Блинкен утверждает, что Украина "в целом выполнила или занимается выполнением большей части того, что от нее требуется".
"Россия не сделала практически ничего из этого", - считает он.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
20:32
Генсек НАТО считает опасность "конфликта" в Европе из-за Украины реальной
 
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