https://ria.ru/20220107/blinken-1766904959.html

НАТО никогда не обещала России не расширяться на Восток, заявил Блинкен

НАТО никогда не обещала России не расширяться на Восток, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.01.2022

НАТО никогда не обещала России не расширяться на Восток, заявил Блинкен

НАТО не угрожает России, не планирует использовать для этого Украину, а заявления о том, что альянс обещал не расширяться на восток - ложные, заявил... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T21:23

2022-01-07T21:23

2022-01-07T21:51

нато

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. НАТО не угрожает России, не планирует использовать для этого Украину, а заявления о том, что альянс обещал не расширяться на восток - ложные, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Он назвал ложным "нарратив о том, что НАТО угрожает России".По словам Блинкена, ложными являются и утверждения о том, что НАТО планирует установить военную инфраструктуру на Украине, чтобы использовать ее против РФ, а также заявления, что НАТО обещало Москве не расширяться на восток. "НАТО никогда не обещала не принимать новых членов", - сказал он.Россия в проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО предлагает исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 г. должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент.Согласно проекту соглашения, Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников и создать горячие линии для экстренных контактов.Помимо проекта соглашения с НАТО, Россия в декабре также предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности с США.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

https://ria.ru/20220107/peregovory-1766904107.html

https://ria.ru/20220107/bezopasnost-1766907153.html

россия

сша

восточная европа

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нато, энтони блинкен, россия, в мире, сша, сергей рябков, совет россия-нато, обсе, восточная европа