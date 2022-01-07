21:23 07.01.2022 (обновлено: 21:51 07.01.2022)
НАТО никогда не обещала России не расширяться на Восток, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен: НАТО никогда не обещала России не расширяться на Восток
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Стокгольме
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. НАТО не угрожает России, не планирует использовать для этого Украину, а заявления о том, что альянс обещал не расширяться на восток - ложные, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он назвал ложным "нарратив о том, что НАТО угрожает России".
По словам Блинкена, ложными являются и утверждения о том, что НАТО планирует установить военную инфраструктуру на Украине, чтобы использовать ее против РФ, а также заявления, что НАТО обещало Москве не расширяться на восток. "НАТО никогда не обещала не принимать новых членов", - сказал он.
Россия в проекте соглашения о гарантиях безопасности с НАТО предлагает исключить дальнейшее расширение альянса и присоединение к нему Украины, отказаться от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Россия и члены НАТО по состоянию на май 1997 г. должны отказаться от размещения сил и вооружений на территории других стран Европы в дополнение к силам, которые были там на тот момент.
Согласно проекту соглашения, Москва и НАТО также обязуются не размещать ракеты средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга; не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной; подтвердить, что они не рассматривают друг друга как противников и создать горячие линии для экстренных контактов.
Помимо проекта соглашения с НАТО, Россия в декабре также предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности с США.
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Российско-американские переговоры по стратегической стабильности и вопросам безопасности пройдут 10 января в Женеве, за ними последуют встречи Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.