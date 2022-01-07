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Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми
Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми - РИА Новости, 07.01.2022
Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми
Некоторые требования России к США в сфере безопасности "абсолютно невыполнимы", заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T21:50
2022-01-07T23:34
в мире
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вена
нато
совет россия-нато
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Некоторые требования России к США в сфере безопасности "абсолютно невыполнимы", заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.По его словам, Москва знает, какие требования не могут быть выполнены, но знает и о сферах, где диалог может быть.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Российский лидер ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220107/nato-1766896941.html
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в мире, сша, вена, нато, совет россия-нато, энтони блинкен, россия
21:50 07.01.2022 (обновлено: 23:34 07.01.2022)
 
Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми

Госсекретарь Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Некоторые требования России к США в сфере безопасности "абсолютно невыполнимы", заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Часть стратегии, я думаю: выдвинуть список абсолютно невыполнимых требований и заявить, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдания агрессивных действий", - сказал он журналистам.

По его словам, Москва знает, какие требования не могут быть выполнены, но знает и о сферах, где диалог может быть.
На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.
Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
Российский лидер ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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В миреСШАВенаНАТОСовет Россия-НАТОЭнтони БлинкенРоссия
 
 
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