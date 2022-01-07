https://ria.ru/20220107/bezopasnost-1766907153.html

Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми

Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми - РИА Новости, 07.01.2022

Блинкен назвал некоторые требования России по безопасности невыполнимыми

Некоторые требования России к США в сфере безопасности "абсолютно невыполнимы", заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T21:50

2022-01-07T21:50

2022-01-07T23:34

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ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Некоторые требования России к США в сфере безопасности "абсолютно невыполнимы", заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.По его словам, Москва знает, какие требования не могут быть выполнены, но знает и о сферах, где диалог может быть.На следующей неделе Россия и США проведут в Женеве очередной раунд диалога о стратегической стабильности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Москва 17 декабря опубликовала проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Документы передали Вашингтону и его союзникам.Как заявляли в МИД, при отсутствии реакции возможен новый виток конфронтации.Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря также провели 50-минутную телефонную беседу. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но предупредил о возможных санкциях. В свою очередь, Путин заметил, что в таком случае может последовать полный разрыв отношений.Российский лидер ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20220107/nato-1766896941.html

https://ria.ru/20220107/evropa-1766901149.html

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