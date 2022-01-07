https://ria.ru/20220107/baykonur-1766855407.html

Глава Байконура обратился к жителям города

Глава Байконура обратился к жителям города - РИА Новости, 07.01.2022

Глава Байконура обратился к жителям города

Глава администрации Байконура Константин Бусыгин в обращении к жителям города заверил, что перебоев с отоплением, электроснабжением, газом, топливом, продуктами РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:56

2022-01-07T12:56

2022-01-07T13:52

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Глава администрации Байконура Константин Бусыгин в обращении к жителям города заверил, что перебоев с отоплением, электроснабжением, газом, топливом, продуктами питания и медикаментами на фоне ситуации в Казахстане нет."На заседании оперативного штаба была проанализирована организация работы городских предприятий и наличие в городе запасов продовольствия, топлива и медикаментов. Могу заверить вас, что перебоев с отоплением, электроснабжением, обеспечением газом, топливом, продуктами питания, медикаментами нет", - заявил Бусыгин, текст обращения которого опубликован на официальном сайте администрации Байконура. Городскими предприятиями и частными предпринимателями накоплены необходимые запасы, отметил Бусыгин."Отдельно прошу вас, уважаемые жители города, не реагировать на появление панических сообщений в социальных сетях. Прошу вас опираться только на достоверные данные - официальные сайты администрации города, российских и казахстанских органов власти и правоохранительных органов. Для паники оснований нет", - подчеркнул Бусыгин."Единогласно принято решение до 19 января (на период действия режима чрезвычайного положения в Казахстане) ввести в городе ряд временных ограничений. В ночное время, с 23 до 6 часов, вводится ограничение на передвижение по городу, на это же время закрываются контрольно-пропускные пункты", - добавил Бусыгин. Нахождение на улице и поездки по городу в это время разрешаются только по работе и для следования в аптеки, работа предприятий торговли и общепита должна завершаться в 22 часа."С сегодняшнего дня запрещается торговля алкогольными напитками в городе. Возможность реализации алкогольной продукции сохраняется только для кафе и ресторанов", - отметил он."Принято решение создать народные дружины на городских предприятиях: члены народных дружин, по заявкам полиции, будут совместно с полицией патрулировать город", - заявил Бусыгин.На заседании оперативного штаба особое внимание было уделено организации работы космодрома, доставке на Байконур специалистов из России, чтобы испытатели на следующей неделе могли приступить к работам с грузовым кораблём "Прогресс МС-19" и ракетой-носителем "Союз-2-1А", сообщил Бусыгин."Важной проблемой, на которой было сосредоточено внимание на заседании оперативного штаба – ежедневное уточнение списка жителей города и сотрудников предприятий, которые находятся вне города и организация их возвращения. Многие байконурцы уже вернулись в город из близлежащих городов, организуется возвращение жителей города, находящих в Чимкенте, Алма-Ате, Актюбинске", - отметил Бусыгин."Отдельно хотел бы поблагодарить руководителя "Роскосмоса" Дмитрий Рогозина, который переживает за безопасность байконурцев и ежедневно контролирует ситуацию в городе. Дмитрий Олегович выделил самолёт, чтобы вернуть в Россию с Байконура курсантов военных вузов, находящихся в городе в зимних отпусках", - добавил глава Байконура. По словам Бусыгина, в ближайшие дни будет организован рейс авиакомпании "АлРоса"."А на 12 января запланирован прилёт самолёта со специалистами РКК "Энергия", которым на территорию России смогут улететь все, кому это необходимо", - сообщил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.

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https://ria.ru/20220107/baykonur-1766831376.html

https://ria.ru/20220106/baykonur-1766738405.html

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