https://ria.ru/20220107/bashkiriya-1766812610.html

В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет

В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет - РИА Новости, 07.01.2022

В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет

Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, на борту находились три человека, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T01:13

2022-01-07T01:13

2022-01-07T01:38

происшествия

уфа

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, на борту находились три человека, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.По предварительным данным, вертолет летел из Уфы в село Павловка. Жесткую посадку он совершил в Благовещенском районе в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль.Речь идет о вертолете AS 350 с бортовым номером RA-07219. Инцидент произошел поздно вечером 6 января, его причины и информация о пострадавших уточняется. На место выехали спасатели, транспортный прокурор и следователи.

https://ria.ru/20211210/vertolet-1763071342.html

уфа

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происшествия, уфа