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В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет - РИА Новости, 07.01.2022
В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, на борту находились три человека, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T01:13
2022-01-07T01:13
2022-01-07T01:38
происшествия
уфа
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Частный вертолет совершил жесткую посадку в Благовещенском районе Башкирии, на борту находились три человека, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.По предварительным данным, вертолет летел из Уфы в село Павловка. Жесткую посадку он совершил в Благовещенском районе в четырех километрах от населенного пункта Карагайкуль.Речь идет о вертолете AS 350 с бортовым номером RA-07219. Инцидент произошел поздно вечером 6 января, его причины и информация о пострадавших уточняется. На место выехали спасатели, транспортный прокурор и следователи.
https://ria.ru/20211210/vertolet-1763071342.html
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происшествия, уфа
01:13 07.01.2022 (обновлено: 01:38 07.01.2022)
В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
Частный вертолет с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку в Башкирии