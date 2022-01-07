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В США пофантазировали о массированном ударе по России из Прибалтики
В США смоделировали войну с Россией в Прибалтике - РИА Новости, 07.01.2022
В США пофантазировали о массированном ударе по России из Прибалтики
Применение американских истребителей пятого поколения F-35 должно остановить российские силы в случае вооруженного конфликта с НАТО в Прибалтике, считает... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T18:03
2022-01-07T18:03
в мире
норвегия
финляндия
дания
великобритания
польша
f-35
нато
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Применение американских истребителей пятого поколения F-35 должно остановить российские силы в случае вооруженного конфликта с НАТО в Прибалтике, считает обозреватель National Interest, бывший эксперт Пентагона по закупкам Крис Осборн.Автор обратил внимание на то, что в ряде европейских стран уже поступили на вооружение F-35, а в некоторых приняли решение о закупках этих истребителей. Так, первые самолеты получили Дания, Норвегия и Нидерланды, парк F-35 увеличила Польша. США и Британия приступили к совместным миссиям с использованием этих истребителей на авианосцах, а ВВС Финляндии и Швейцарии выбрали для закупок F-35.Осборн заявил, что такое положение дел существенно расширяет возможности США и европейских союзников по "сдерживанию" и "уничтожению" российских сил в Северной Европе. Кроме того, F-35 в Прибалтике, Скандинавии, Польше, Нидерландах и даже Британии должны обеспечить массированный удар по России, добавил аналитик. Также к истребителям сухопутного базирования должны добавиться размещенные на американских авианосцах и десантных кораблях самолеты.В декабре Осборн заявлял о возможности США нанести серьезный удар по России с Черного моря с помощью ракет Tomahawk и размещенных на авианосцах самолетов F-35 в случае "вторжения" на Украину. А в марте прошлого года эксперт заявлял о невозможности США противостоять России из-за нехватки истребителей пятого поколения F-35 и F-22.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по собственной территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.
https://ria.ru/20210318/giperzvuk-1601833689.html
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в мире, норвегия, финляндия, дания, великобритания, польша, f-35, нато, министерство обороны сша, россия
18:03 07.01.2022
 
В США смоделировали войну с Россией в Прибалтике

National Interest: США и НАТО могут нанести мощный удар по России с Балтийского моря

© AP Photo / Ana BrigidaСамолет F-35 взлетает с авианосца Queen Elizabeth
Самолет F-35 взлетает с авианосца Queen Elizabeth - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© AP Photo / Ana Brigida
Самолет F-35 взлетает с авианосца Queen Elizabeth
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Применение американских истребителей пятого поколения F-35 должно остановить российские силы в случае вооруженного конфликта с НАТО в Прибалтике, считает обозреватель National Interest, бывший эксперт Пентагона по закупкам Крис Осборн.
Автор обратил внимание на то, что в ряде европейских стран уже поступили на вооружение F-35, а в некоторых приняли решение о закупках этих истребителей. Так, первые самолеты получили Дания, Норвегия и Нидерланды, парк F-35 увеличила Польша. США и Британия приступили к совместным миссиям с использованием этих истребителей на авианосцах, а ВВС Финляндии и Швейцарии выбрали для закупок F-35.
Осборн заявил, что такое положение дел существенно расширяет возможности США и европейских союзников по "сдерживанию" и "уничтожению" российских сил в Северной Европе. Кроме того, F-35 в Прибалтике, Скандинавии, Польше, Нидерландах и даже Британии должны обеспечить массированный удар по России, добавил аналитик. Также к истребителям сухопутного базирования должны добавиться размещенные на американских авианосцах и десантных кораблях самолеты.
В декабре Осборн заявлял о возможности США нанести серьезный удар по России с Черного моря с помощью ракет Tomahawk и размещенных на авианосцах самолетов F-35 в случае "вторжения" на Украину. А в марте прошлого года эксперт заявлял о невозможности США противостоять России из-за нехватки истребителей пятого поколения F-35 и F-22.
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта 2021, 16:02
Британское СМИ назвало "способную" ударить по Москве за 20 минут ракету
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по собственной территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.
 
В миреНорвегияФинляндияДанияВеликобританияПольшаF-35НАТОМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
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