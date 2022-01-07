https://ria.ru/20220107/baltika-1766888621.html

В США пофантазировали о массированном ударе по России из Прибалтики

В США смоделировали войну с Россией в Прибалтике - РИА Новости, 07.01.2022

В США пофантазировали о массированном ударе по России из Прибалтики

Применение американских истребителей пятого поколения F-35 должно остановить российские силы в случае вооруженного конфликта с НАТО в Прибалтике, считает... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T18:03

2022-01-07T18:03

2022-01-07T18:03

в мире

норвегия

финляндия

дания

великобритания

польша

f-35

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759528559_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_9d4aa88d9c823d8bd56e47e3c05b2314.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Применение американских истребителей пятого поколения F-35 должно остановить российские силы в случае вооруженного конфликта с НАТО в Прибалтике, считает обозреватель National Interest, бывший эксперт Пентагона по закупкам Крис Осборн.Автор обратил внимание на то, что в ряде европейских стран уже поступили на вооружение F-35, а в некоторых приняли решение о закупках этих истребителей. Так, первые самолеты получили Дания, Норвегия и Нидерланды, парк F-35 увеличила Польша. США и Британия приступили к совместным миссиям с использованием этих истребителей на авианосцах, а ВВС Финляндии и Швейцарии выбрали для закупок F-35.Осборн заявил, что такое положение дел существенно расширяет возможности США и европейских союзников по "сдерживанию" и "уничтожению" российских сил в Северной Европе. Кроме того, F-35 в Прибалтике, Скандинавии, Польше, Нидерландах и даже Британии должны обеспечить массированный удар по России, добавил аналитик. Также к истребителям сухопутного базирования должны добавиться размещенные на американских авианосцах и десантных кораблях самолеты.В декабре Осборн заявлял о возможности США нанести серьезный удар по России с Черного моря с помощью ракет Tomahawk и размещенных на авианосцах самолетов F-35 в случае "вторжения" на Украину. А в марте прошлого года эксперт заявлял о невозможности США противостоять России из-за нехватки истребителей пятого поколения F-35 и F-22.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска по собственной территории и по своему усмотрению: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивают, что подобные утверждения Запад использует как предлог для наращивания военной группировки НАТО у российских границ.

https://ria.ru/20210318/giperzvuk-1601833689.html

норвегия

финляндия

дания

великобритания

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, норвегия, финляндия, дания, великобритания, польша, f-35, нато, министерство обороны сша, россия