Посольство в Казахстане сообщило об открытии горячей линии
Посольство в Казахстане сообщило об открытии горячей линии по вопросам авиасообщения
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкИнформационное табло в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Казахстане сообщило об открытии горячей линии по вопросам авиасообщения.
"Внимание! В Казахстане открыта горячая линия по вопросам, связанным с авиасообщением. Получить информацию о расписании и статусах авиарейсов, порядке отмены или возврата авиабилетов возможно по телефонам горячей линии: +7 717 279 8213, +7 717 279 8214", - приводит сообщение дипмиссии Telegram-канал российского МИД.
Ранее местные СМИ сообщили, что авиакомпании в Казахстане восстанавливают внутреннее и международное авиасообщение с 15.00 пятницы по времени Нур-Султана (12.00 мск), прерванное на фоне массовых беспорядков.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.