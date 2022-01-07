https://ria.ru/20220107/aviasoobschenie-1766909006.html

Посольство в Казахстане сообщило об открытии горячей линии

Посольство в Казахстане сообщило об открытии горячей линии - РИА Новости, 07.01.2022

Посольство в Казахстане сообщило об открытии горячей линии

Посольство РФ в Казахстане сообщило об открытии горячей линии по вопросам авиасообщения. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T22:24

2022-01-07T22:24

2022-01-07T22:24

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

одкб

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

жанаозен

telegram (приложение)

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Казахстане сообщило об открытии горячей линии по вопросам авиасообщения."Внимание! В Казахстане открыта горячая линия по вопросам, связанным с авиасообщением. Получить информацию о расписании и статусах авиарейсов, порядке отмены или возврата авиабилетов возможно по телефонам горячей линии: +7 717 279 8213, +7 717 279 8214", - приводит сообщение дипмиссии Telegram-канал российского МИД.Ранее местные СМИ сообщили, что авиакомпании в Казахстане восстанавливают внутреннее и международное авиасообщение с 15.00 пятницы по времени Нур-Султана (12.00 мск), прерванное на фоне массовых беспорядков.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220107/shos-1766880782.html

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в мире, казахстан, одкб, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), жанаозен, telegram (приложение), касым-жомарт токаев, нур-султан, россия