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В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих
В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих - РИА Новости, 07.01.2022
В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих
Неизвестные попытались обстрелять военнослужащих в Алма-Ате, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T14:09
2022-01-07T14:09
2022-01-07T14:09
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Неизвестные попытались обстрелять военнослужащих в Алма-Ате, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом."Сегодня в Алма-Ате... неизвестные лица предприняли попытку обстрела военнослужащих", - говорится в сообщении телеканала.Информация о возможных жертвах и раненых не приводится.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, казахстан, алма-ата
В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих
В Алма-Ате неизвестные попытались обстрелять военнослужащих, данных о раненых нет