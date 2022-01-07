В Алма-Ате вооруженные люди продолжают сопротивление, сообщили СМИ
В Алма-Ате вооруженные люди продолжают сопротивление, жителей призывают оставаться дома
© AP Photo / Vladimir TretyakovУчастники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Участники акции протеста в Алма-Ате, Казахстан
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В Алма-Ате террористы продолжают оказывать вооруженное сопротивление, власти призывают горожан не выходить из дома, сообщает телеканал "Хабар 24".
"Террористы и бандгруппировки оказывают ожесточенное сопротивление, поэтому горожан просят оставаться дома, соблюдать меры безопасности и требования режима ЧП, а по вечерам и ночам не выходить на улицы", - говорится в сообщении телеканала.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.