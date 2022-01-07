https://ria.ru/20220107/aktivnost-1766848739.html

Токаев призвал казахстанцев сообщать о любой подозрительной активности

Токаев призвал казахстанцев сообщать о любой подозрительной активности - РИА Новости, 07.01.2022

Токаев призвал казахстанцев сообщать о любой подозрительной активности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан сообщать о любой подозрительной активности. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:59

2022-01-07T11:59

2022-01-07T11:59

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан сообщать о любой подозрительной активности."Всех казахстанцев прошу соблюдать осторожность и бдительность. Сообщайте о любой подозрительной активности сомнительных лиц органам правопорядка и на горячие линии" - сказал президент, его выступление транслировал телеканал "Хабар 24".

https://ria.ru/20220107/kazakhstan-1766847934.html

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев