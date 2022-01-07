10:54 07.01.2022 (обновлено: 11:39 07.01.2022)
Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме
Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, самолеты взлетают и приземляются
© Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Владислав Воднев
Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Аэропорт в столице Казахстана Нур-Султане работает в штатном режиме, самолеты летают, передает Sputnik Казахстан.
"Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, самолеты летают", - сообщает агентство. Как отмечается, в пятницу отменены десять авиарейсов: пять рейсов в Алма-Аты, по одному рейсу в Семей, Шымкент, Костанай. Из международных рейсов отменены вылеты в Дубай и Шарджу, задержаны рейсы в Дубай и Шымкент.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.