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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/aeroport-1766838890.html
Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме
Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме - РИА Новости, 07.01.2022
Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме
Аэропорт в столице Казахстана Нур-Султане работает в штатном режиме, самолеты летают, передает Sputnik Казахстан. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:54
2022-01-07T11:39
беспорядки в казахстане
казахстан
нур-султан
в мире
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Аэропорт в столице Казахстана Нур-Султане работает в штатном режиме, самолеты летают, передает Sputnik Казахстан."Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, самолеты летают", - сообщает агентство. Как отмечается, в пятницу отменены десять авиарейсов: пять рейсов в Алма-Аты, по одному рейсу в Семей, Шымкент, Костанай. Из международных рейсов отменены вылеты в Дубай и Шарджу, задержаны рейсы в Дубай и Шымкент.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
https://ria.ru/20220107/aeroport-1766836474.html
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казахстан, нур-султан, в мире
10:54 07.01.2022 (обновлено: 11:39 07.01.2022)
 
Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме

Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, самолеты взлетают и приземляются

© Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
© Владислав Воднев
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Пассажиры в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев в Нур-Султане
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Аэропорт в столице Казахстана Нур-Султане работает в штатном режиме, самолеты летают, передает Sputnik Казахстан.
"Аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме, самолеты летают", - сообщает агентство. Как отмечается, в пятницу отменены десять авиарейсов: пять рейсов в Алма-Аты, по одному рейсу в Семей, Шымкент, Костанай. Из международных рейсов отменены вылеты в Дубай и Шарджу, задержаны рейсы в Дубай и Шымкент.
Военные возле аэропорта Алма-Аты, Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
Вчера, 10:40Беспорядки в Казахстане
Российские миротворцы помогли взять под контроль аэропорт Алма-Аты
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.
В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 16:30Беспорядки в Казахстане
Лукашенко заявил о попытках протестующих захватить аэропорты в Казахстане
 
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