https://ria.ru/20220106/zdravookhranenie-1766790617.html

Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения в России

Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения в России - РИА Новости, 06.01.2022

Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения в России

В первые дни 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медслужбы, оказывающие экстренную медицинскую помощь, система здравоохранения РФ... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:02

2022-01-06T20:02

2022-01-06T23:00

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В первые дни 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медслужбы, оказывающие экстренную медицинскую помощь, система здравоохранения РФ справляется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко в четверг провел заседание штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни."В первые дни нового 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медицинской службы, оказывающие экстренную медицинскую помощь. При этом система здравоохранения хорошо справляется со стоящими перед ней задачами",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Он уточнил, что прежде всего, рост нагрузки связан с большим количеством дорожно-транспортных происшествий."По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за период с 1 по 5 января в чрезвычайных ситуациях с медико-санитарными последствиями пострадали 438 человек, 323 из них - в ДТП, среди которых 58 детей. Погибли 150 человек, из которых 73 в ДТП, в том числе трое детей. Среди пострадавших 53 ребенка", - отметили в пресс-службе.Всем детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и госпитализированным, специалистами ведущих федеральных медицинских центров проведены телемедицинские консультации, добавили в Минздраве.Мурашко в ходе заседания подчеркнул, что в период новогодних праздников медицинские службы должны работать в усиленном режиме и не только в части оказания экстренной помощи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20220106/bokeriya-1766194874.html

https://ria.ru/20220103/medpomosch-1766464791.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия