https://ria.ru/20220106/zdravookhranenie-1766790617.html
Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения в России
Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения в России - РИА Новости, 06.01.2022
Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения в России
В первые дни 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медслужбы, оказывающие экстренную медицинскую помощь, система здравоохранения РФ... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T20:02
2022-01-06T20:02
2022-01-06T23:00
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В первые дни 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медслужбы, оказывающие экстренную медицинскую помощь, система здравоохранения РФ справляется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Мурашко в четверг провел заседание штаба по коронавирусу и организации медпомощи в праздничные дни."В первые дни нового 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медицинской службы, оказывающие экстренную медицинскую помощь. При этом система здравоохранения хорошо справляется со стоящими перед ней задачами",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.Он уточнил, что прежде всего, рост нагрузки связан с большим количеством дорожно-транспортных происшествий."По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за период с 1 по 5 января в чрезвычайных ситуациях с медико-санитарными последствиями пострадали 438 человек, 323 из них - в ДТП, среди которых 58 детей. Погибли 150 человек, из которых 73 в ДТП, в том числе трое детей. Среди пострадавших 53 ребенка", - отметили в пресс-службе.Всем детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и госпитализированным, специалистами ведущих федеральных медицинских центров проведены телемедицинские консультации, добавили в Минздраве.Мурашко в ходе заседания подчеркнул, что в период новогодних праздников медицинские службы должны работать в усиленном режиме и не только в части оказания экстренной помощи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20220106/bokeriya-1766194874.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
20:02 06.01.2022 (обновлено: 23:00 06.01.2022)
Мурашко оценил нагрузку на систему здравоохранения в России
Глава Минздрава Мурашко: система здравоохранения в России справляется с высокой нагрузкой
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
В первые дни 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медслужбы, оказывающие экстренную медицинскую помощь, система здравоохранения РФ справляется, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
Мурашко в четверг провел заседание штаба по коронавирусу
и организации медпомощи в праздничные дни.
"В первые дни нового 2022 года крайне высокую нагрузку испытывают все подразделения медицинской службы, оказывающие экстренную медицинскую помощь. При этом система здравоохранения хорошо справляется со стоящими перед ней задачами",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава РФ.
Он уточнил, что прежде всего, рост нагрузки связан с большим количеством дорожно-транспортных происшествий.
"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России
, за период с 1 по 5 января в чрезвычайных ситуациях с медико-санитарными последствиями пострадали 438 человек, 323 из них - в ДТП, среди которых 58 детей. Погибли 150 человек, из которых 73 в ДТП, в том числе трое детей. Среди пострадавших 53 ребенка", - отметили в пресс-службе.
Всем детям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и госпитализированным, специалистами ведущих федеральных медицинских центров проведены телемедицинские консультации, добавили в Минздраве.
Мурашко в ходе заседания подчеркнул, что в период новогодних праздников медицинские службы должны работать в усиленном режиме и не только в части оказания экстренной помощи.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.