https://ria.ru/20220106/zapravki-1766759407.html

На открывшихся в Актау АЗС образовались огромные пробки

На открывшихся в Актау АЗС образовались огромные пробки - РИА Новости, 06.01.2022

На открывшихся в Актау АЗС образовались огромные пробки

В казахстанском Актау начали работать заправки, на них образовались огромные пробки, сообщает телеканал "Хабар 24". РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T16:08

2022-01-06T16:08

2022-01-06T18:55

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В казахстанском Актау начали работать заправки, на них образовались огромные пробки, сообщает телеканал "Хабар 24".Как передает корреспондент телеканала, "буквально недавно начали работать автозаправочные станции в городе"."Люди простаивают буквально часами за бензином и газом", - подчеркнул он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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