Захарова заявила, что в США не понимают что происходит в Казахстане
Захарова заявила, что не все представители Вашингтона понимают происходящее в Казахстане
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, заявившей, что у Вашингтона есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ.
Псаки ранее заявила, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан, не знают, "было ли их приглашение легитимно". По ее словам, у США "есть вопросы относительно такого запроса и того, насколько он легитимен или нет".
"Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию", - написала Захарова в своём Telegram-канале.
На фоне продолжающихся в Казахстане протестов президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.