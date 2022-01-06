https://ria.ru/20220106/zakharova-1766804753.html

Захарова заявила, что в США не понимают что происходит в Казахстане

Захарова заявила, что в США не понимают что происходит в Казахстане - РИА Новости, 06.01.2022

Захарова заявила, что в США не понимают что происходит в Казахстане

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, заявившей, что у Вашингтона есть вопросы... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T22:41

2022-01-06T22:41

2022-01-06T22:41

беспорядки в казахстане

в мире

сша

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мария захарова

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова представителя Белого дома Джен Псаки, заявившей, что у Вашингтона есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ.Псаки ранее заявила, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан, не знают, "было ли их приглашение легитимно". По ее словам, у США "есть вопросы относительно такого запроса и того, насколько он легитимен или нет"."Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не всё понимают, выдавая это за американскую позицию", - написала Захарова в своём Telegram-канале.На фоне продолжающихся в Казахстане протестов президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ за помощью "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/front-1766796583.html

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766775249.html

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в мире, сша, одкб, жанаозен, мария захарова, касым-жомарт токаев, россия