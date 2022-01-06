https://ria.ru/20220106/yakutsk-1766729430.html

Мэр Якутска опроверг информацию о массовом отстреле собак на улицах города

Мэр Якутска опроверг информацию о массовом отстреле собак на улицах города - РИА Новости, 06.01.2022

Мэр Якутска опроверг информацию о массовом отстреле собак на улицах города

Информация о массовом отстреле собак на улицах Якутска не является достоверной, животные доставляются в приют, режим повышенной готовности в городе продлен,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T12:49

2022-01-06T12:49

2022-01-06T12:49

общество

якутск

северо-восточный федеральный университет

евгений григорьев

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ЯКУТСК, 6 янв – РИА Новости. Информация о массовом отстреле собак на улицах Якутска не является достоверной, животные доставляются в приют, режим повышенной готовности в городе продлен, заявил глава города Евгений Григорьев на своей странице в Instagram.Ранее сообщалось о трагедии на территории ипподрома в Якутске. Доцента Института естественных наук СВФУ, заведующую учебно-научно-технологической лабораторией Сардану Слепцову загрызла стая собак. На должностных лиц заведены уголовные дела о халатности. В Автодорожном округе ввели режим ЧС, на всей территории города объявлен режим повышенной готовности. Мэрия сформировала оперштаб по отлову собак.По словам Григорьева, начиная с 29 декабря на улицах Якутска отловлено 253 собаки, все животные доставлены в городской пункт передержки животных.Глава города попросил воздержаться горожан от провокаций, соблюдать закон, в случае выявления нарушений обращаться в полицию.По его словам, в пункте передержки животных прекращен выпуск собак в естественную среду. В городе на улице Очиченко увеличат территорию пункта, где будут введены дополнительные вольеры для отловленных животных."Пока эта работа ведется, два месяца будет работать временный пункт передержки животных на территории Автодорожного округа... Мною принято решение продлить режим повышенной готовности для всех структур окружной администрации, пока мы не переломим ситуацию с безнадзорными животными", - отметил градоначальник в своем обращении.

https://ria.ru/20220101/sobaka-1766367526.html

https://ria.ru/20211229/chs-1766009049.html

якутск

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общество, якутск, северо-восточный федеральный университет, евгений григорьев