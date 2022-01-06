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В различных районах Алма-Аты слышны одиночные выстрелы

В различных районах Алма-Аты слышны одиночные выстрелы - РИА Новости, 06.01.2022

В различных районах Алма-Аты слышны одиночные выстрелы

Одиночные выстрелы время от времени звучат в различных районах Алма-Аты – на значительном удалении от площади Республики, где с 5 января находится эпицентр... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T20:08

2022-01-06T20:08

2022-01-06T20:08

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касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 6 янв – РИА Новости. Одиночные выстрелы время от времени звучат в различных районах Алма-Аты – на значительном удалении от площади Республики, где с 5 января находится эпицентр противостояния участников массовых беспорядков и правоохранителей, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в четверг вечером на центральной площади произошла перестрелка между силовиками и собравшимися там несколькими сотнями человек. Результаты этой операции пока неизвестны. Также ранее в четверг правоохранители отбили атаки на здания полиции города, ликвидировав нападавших.Менее получаса назад корреспондент РИА Новости слышал одиночные выстрелы в районе пешеходной улицы Жибек Жолы, где в ночь на четверг мародеры разгромили магазины, салоны связи, торговый дом ЦУМ и оружейный магазин.По сообщениям очевидцев, звон разбитых стекол и выстрелы с наступлением темноты звучат и в других районах города, в том числе в спальных районах Алма-Аты, что может свидетельствовать о начале новой волны мародерства.Также очевидцы сообщили РИА Новости о выстрелах в районе горы Кок-Тобе, где расположена телевизионная вышка. В пресс-службе полиции города пока не прокомментировали информацию о том, проводится ли в этом районе антитеррористическая операция.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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Пожары и погромы: Казахстан захлестнула волна протестов Массовые акции в Казахстане, вызванные ростом цен на сжиженный нефтяной газ, переросли в беспорядки. Толпы людей вышли на улице с требованиями не только снизить цены, но и отправить правительство страны в отставку. В результате столкновений погибли несколько человек. 2022-01-06T20:08 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, казахстан, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев