https://ria.ru/20220106/vyplata-1766454873.html

Россиянам разъяснили, как получить всю накопленную пенсию сразу

Финансист пояснил, как можно получить всю накопленную пенсию сразу - РИА Новости, 06.01.2022

Россиянам разъяснили, как получить всю накопленную пенсию сразу

Получить пенсионные накопления при достижении "старого" пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи соответствующего... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T02:15

2022-01-06T02:15

2022-01-06T04:42

общество

пенсия

пенсионный фонд рф

нпф "будущее"

евгений биезбардис

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Получить пенсионные накопления при достижении "старого" пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи соответствующего заявления в ваш пенсионный фонд — НПФ или ПФР —в личном порядке или по почте, предварительно заверив необходимые документы у нотариуса, или через личный кабинет. Об этом агентству “Прайм” рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис."Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату", — сказал Биезбардис.Специалист также отметил, что получить единовременную выплата накоплений может не только сам пенсионер, но и его правопреемник в течение полугода со дня смерти застрахованного лица либо позже при восстановлении сроков по суду. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.

https://ria.ru/20220105/pensii-1766453779.html

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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, нпф "будущее", евгений биезбардис