https://ria.ru/20220106/vyplata-1766454873.html
Россиянам разъяснили, как получить всю накопленную пенсию сразу
Финансист пояснил, как можно получить всю накопленную пенсию сразу - РИА Новости, 06.01.2022
Россиянам разъяснили, как получить всю накопленную пенсию сразу
Получить пенсионные накопления при достижении "старого" пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи соответствующего... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T02:15
2022-01-06T02:15
2022-01-06T04:42
общество
пенсия
пенсионный фонд рф
нпф "будущее"
евгений биезбардис
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Получить пенсионные накопления при достижении "старого" пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин — возможно после подачи соответствующего заявления в ваш пенсионный фонд — НПФ или ПФР —в личном порядке или по почте, предварительно заверив необходимые документы у нотариуса, или через личный кабинет. Об этом агентству “Прайм” рассказал эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис."Получив заявление, фонд рассчитает вариант выплаты исходя из сумм и способов формирования сбережений: накопительную пенсию (пожизненную), срочную пенсионную выплату (не менее десяти лет) или единовременную выплату", — сказал Биезбардис.Специалист также отметил, что получить единовременную выплата накоплений может не только сам пенсионер, но и его правопреемник в течение полугода со дня смерти застрахованного лица либо позже при восстановлении сроков по суду. Для этого необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения.
https://ria.ru/20220105/pensii-1766453779.html
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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, нпф "будущее", евгений биезбардис
02:15 06.01.2022 (обновлено: 04:42 06.01.2022)
Финансист пояснил, как можно получить всю накопленную пенсию сразу
Эксперт НПФ "Будущее" Биезбардис: за накопленной пенсией нужно обратиться в НПФ или ПФР