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Раскрыт сценарий молниеносной "войны" Украины с Россией
Раскрыт сценарий "молниеносной войны" между Украиной и Россией - РИА Новости, 06.01.2022
Раскрыт сценарий молниеносной "войны" Украины с Россией
Эксперт по безопасности Марк Эпископос в статье для National Interest описал гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Украиной. РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T16:44
2022-01-06T18:32
политика
сергей нарышкин
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
ввс украины
россия
марк эпископос
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Эксперт по безопасности Марк Эпископос в статье для National Interest описал гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Украиной.По словам обозревателя, за последние годы Киев провел значительные реформы, модернизировал армию и переоснастил ее новыми видами техники. Для улучшения наземных операций ВСУ заказали у Турции стратегические ударные беспилотники Bayraktar TB2, а для борьбы с военно-морским флотом условного противника наладили производство противокорабельных ракет "Нептун", говорится в материале.Как отметил колумнист, эти нововведения не меняют баланса сил: у Москвы подавляющий перевес во всех отношениях. ВСУ способны поставить под ружье 250 тысяч человек, 2500 танков и 785 самоходных артиллерийских установок (САУ). Российская армия может выставить около миллиона военных, 13 тысяч модернизированных танков (включая Т-90М) и более 6500 САУ. В Черном море абсолютное преимущество также у Москвы, обладающей внушительным арсеналом, пишет Эпископос.ВВС Украины состоят из устаревшего парка советских самолетов 1960-1970-х годов. Господство ВКС России в воздухе обеспечат новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, а также обширная и эшелонированная сеть противовоздушной обороны, напомнил автор. Военные бюджеты обеих стран также разительно отличаются. Киев тратит на армию около 5,2 миллиарда долларов, а Москва — 65 миллиардов.Как прогнозирует Эпископос, при любом сценарии масштабного конфликта ВСУ понесут огромные потери, а Украина быстро лишится промышленной и военной инфраструктуры — электростанций, аэродромов и штабов командования.В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о подготовке "нападения" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, НАТО постепенно подминает под себя Украину.
https://ria.ru/20220101/avianalet-1766381010.html
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политика, сергей нарышкин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, ввс украины, россия, марк эпископос
16:44 06.01.2022 (обновлено: 18:32 06.01.2022)
 
Раскрыт сценарий "молниеносной войны" между Украиной и Россией

Обозреватель NI Эпископос раскрыл сценарий "молниеносной войны" между Украиной и Россией

© Фото : ВСУУчения ВС Украины на границе с Крымом
Учения ВС Украины на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© Фото : ВСУ
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Эксперт по безопасности Марк Эпископос в статье для National Interest описал гипотетический вооруженный конфликт между Россией и Украиной.
По словам обозревателя, за последние годы Киев провел значительные реформы, модернизировал армию и переоснастил ее новыми видами техники. Для улучшения наземных операций ВСУ заказали у Турции стратегические ударные беспилотники Bayraktar TB2, а для борьбы с военно-морским флотом условного противника наладили производство противокорабельных ракет "Нептун", говорится в материале.
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Как отметил колумнист, эти нововведения не меняют баланса сил: у Москвы подавляющий перевес во всех отношениях. ВСУ способны поставить под ружье 250 тысяч человек, 2500 танков и 785 самоходных артиллерийских установок (САУ). Российская армия может выставить около миллиона военных, 13 тысяч модернизированных танков (включая Т-90М) и более 6500 САУ. В Черном море абсолютное преимущество также у Москвы, обладающей внушительным арсеналом, пишет Эпископос.
ВВС Украины состоят из устаревшего парка советских самолетов 1960-1970-х годов. Господство ВКС России в воздухе обеспечат новейшие истребители и улучшенные бомбардировщики, а также обширная и эшелонированная сеть противовоздушной обороны, напомнил автор. Военные бюджеты обеих стран также разительно отличаются. Киев тратит на армию около 5,2 миллиарда долларов, а Москва — 65 миллиардов.
"Огромная разница на бумаге будет еще более очевидной на деле", — заметил эксперт.
Как прогнозирует Эпископос, при любом сценарии масштабного конфликта ВСУ понесут огромные потери, а Украина быстро лишится промышленной и военной инфраструктуры — электростанций, аэродромов и штабов командования.
В Москве неоднократно опровергали утверждения западных политиков и СМИ о подготовке "нападения" на Киев. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что никакого вторжения не планируется. Он назвал такие вбросы злонамеренной пропагандой Госдепа США. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, НАТО постепенно подминает под себя Украину.
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ПолитикаСергей НарышкинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныВВС УкраиныРоссияМарк Эпископос
 
 
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