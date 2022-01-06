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"Алматы-Су" опровергла информацию, что городской водоканал был взорван
"Алматы-Су" опровергла информацию, что городской водоканал был взорван - РИА Новости, 06.01.2022
"Алматы-Су" опровергла информацию, что городской водоканал был взорван
Компания "Алматы-Су" опровергла сообщения о том, что городской водоканал в Алма-Ате был взорван, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на аварийную службу... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T21:37
2022-01-06T21:37
2022-01-06T21:37
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Компания "Алматы-Су" опровергла сообщения о том, что городской водоканал в Алма-Ате был взорван, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на аварийную службу компании."Компания "Алматы-Су" опровергла информацию о том, что городской водоканал был взорван", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Казахстане на две недели введен режим чрезвычайного положения. Президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Он обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
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в мире, москва, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан, россия
"Алматы-Су" опровергла информацию, что городской водоканал был взорван
Компания "Алматы-Су" опровергла информацию, что городской водоканал был взорван