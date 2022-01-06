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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220106/valyuta-1766454976.html
Ждем сюрприза. Какие валюты будут на пике спроса в 2022 году
Эксперт пояснил, на какие валюты вырастет спрос в 2022 году - РИА Новости, 06.01.2022
Ждем сюрприза. Какие валюты будут на пике спроса в 2022 году
Возможность оказаться на вершине спроса в новом году есть у российского рубля. Дело в том, что решение о поднятии ключевой ставки, которого ожидают от ФРС,... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T03:15
2022-01-06T03:15
экономика
федеральная резервная система сша
россия
бкс мир инвестиций
константин правосудов
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Возможность оказаться на вершине спроса в новом году есть у российского рубля. Дело в том, что решение о поднятии ключевой ставки, которого ожидают от ФРС, станет проблемой для многих эмитентов на развивающихся рынках, активно занимавших в долларах во то время, когда ставки были нулевыми. Однако российский рынок устоит перед этим, рассказал агентству “Прайм” персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Константин Правосудов.Укрепление позиций доллара на мировом рынке и риски от геополитических событий сильно давили на рубль в ушедшем году. Тем не менее брокер с оптимизмом смотрит на рубль.При этом на динамику рубля в 2022 году может оказать позитивное влияние сразу несколько факторов. По словам собеседника агентства, высокая реальная ключевая ставка, нормализация бюджетной политики и ослабление геополитических рисков окажут поддержку рублю в наступившем году.
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экономика, федеральная резервная система сша, россия, бкс мир инвестиций, константин правосудов
03:15 06.01.2022
 
Эксперт пояснил, на какие валюты вырастет спрос в 2022 году

Брокер Правосудов: повышение ключевой ставки ФРС увеличит спрос на доллары в 2022 году

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Возможность оказаться на вершине спроса в новом году есть у российского рубля. Дело в том, что решение о поднятии ключевой ставки, которого ожидают от ФРС, станет проблемой для многих эмитентов на развивающихся рынках, активно занимавших в долларах во то время, когда ставки были нулевыми. Однако российский рынок устоит перед этим, рассказал агентству “Прайм” персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Константин Правосудов.
“Как ни парадоксально, но санкции, которые действуют последние семь лет, в значительной степени оградили российский корпоративный и банковский сектор от негативных последствий роста ключевой ставки в США вследствие низкого валютного долга", — отмечает эксперт.
Укрепление позиций доллара на мировом рынке и риски от геополитических событий сильно давили на рубль в ушедшем году. Тем не менее брокер с оптимизмом смотрит на рубль.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на российскую валюту", — подчеркнул финансист.

При этом на динамику рубля в 2022 году может оказать позитивное влияние сразу несколько факторов. По словам собеседника агентства, высокая реальная ключевая ставка, нормализация бюджетной политики и ослабление геополитических рисков окажут поддержку рублю в наступившем году.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаФедеральная резервная система СШАРоссияБКС Мир инвестицийКонстантин Правосудов
 
 
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