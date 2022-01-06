https://ria.ru/20220106/valyuta-1766454976.html

Ждем сюрприза. Какие валюты будут на пике спроса в 2022 году

Эксперт пояснил, на какие валюты вырастет спрос в 2022 году - РИА Новости, 06.01.2022

Ждем сюрприза. Какие валюты будут на пике спроса в 2022 году

Возможность оказаться на вершине спроса в новом году есть у российского рубля. Дело в том, что решение о поднятии ключевой ставки, которого ожидают от ФРС,... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T03:15

2022-01-06T03:15

2022-01-06T03:15

экономика

федеральная резервная система сша

россия

бкс мир инвестиций

константин правосудов

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Возможность оказаться на вершине спроса в новом году есть у российского рубля. Дело в том, что решение о поднятии ключевой ставки, которого ожидают от ФРС, станет проблемой для многих эмитентов на развивающихся рынках, активно занимавших в долларах во то время, когда ставки были нулевыми. Однако российский рынок устоит перед этим, рассказал агентству “Прайм” персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Константин Правосудов.Укрепление позиций доллара на мировом рынке и риски от геополитических событий сильно давили на рубль в ушедшем году. Тем не менее брокер с оптимизмом смотрит на рубль.При этом на динамику рубля в 2022 году может оказать позитивное влияние сразу несколько факторов. По словам собеседника агентства, высокая реальная ключевая ставка, нормализация бюджетной политики и ослабление геополитических рисков окажут поддержку рублю в наступившем году.

https://ria.ru/20220102/ruble-1765831012.html

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экономика, федеральная резервная система сша, россия, бкс мир инвестиций, константин правосудов