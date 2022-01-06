Ждем сюрприза. Какие валюты будут на пике спроса в 2022 году

Эксперт пояснил, на какие валюты вырастет спрос в 2022 году
Брокер Правосудов: повышение ключевой ставки ФРС увеличит спрос на доллары в 2022 году
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Возможность оказаться на вершине спроса в новом году есть у российского рубля. Дело в том, что решение о поднятии ключевой ставки, которого ожидают от ФРС, станет проблемой для многих эмитентов на развивающихся рынках, активно занимавших в долларах во то время, когда ставки были нулевыми. Однако российский рынок устоит перед этим, рассказал агентству “Прайм” персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Константин Правосудов.
“Как ни парадоксально, но санкции, которые действуют последние семь лет, в значительной степени оградили российский корпоративный и банковский сектор от негативных последствий роста ключевой ставки в США вследствие низкого валютного долга", — отмечает эксперт.
Укрепление позиций доллара на мировом рынке и риски от геополитических событий сильно давили на рубль в ушедшем году. Тем не менее брокер с оптимизмом смотрит на рубль.
"Мы сохраняем позитивный взгляд на российскую валюту", — подчеркнул финансист.
При этом на динамику рубля в 2022 году может оказать позитивное влияние сразу несколько факторов. По словам собеседника агентства, высокая реальная ключевая ставка, нормализация бюджетной политики и ослабление геополитических рисков окажут поддержку рублю в наступившем году.
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