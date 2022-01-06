https://ria.ru/20220106/vaktsinatsiya-1766782301.html

Мурашко заявил о необходимости своевременной ревакцинации от COVID-19

Мурашко заявил о необходимости своевременной ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2022

Мурашко заявил о необходимости своевременной ревакцинации от COVID-19

Крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T18:47

2022-01-06T18:47

2022-01-06T19:51

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию от коронавируса, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Во многих странах мы сегодня видим взрывной рост заболеваемости новым штаммом – счет идет на сотни тысяч и даже миллионы новых случаев. В этих условиях крайне необходимо активизировать вакцинацию и своевременную ревакцинацию", - отметил Мурашко, слова которого приводит пресс-служба Минздрава РФ.Министр также призвал граждан проявить благоразумие и своевременно пройти ревакцинацию, чтобы защитить себя и близких, а также сделать вклад в снижение нагрузки на врачей."В странах, в которых "омикрон" уже получил широкое распространение, именно врачи испытывают в связи с этим колоссальные нагрузки", - добавил он.По словам министра, в рамках исследований, проводимых в Италии совместно с институтом Спаланцани, вируснейтрализующая активность сыворотки у людей, привитых "Спутником V" и получивших через 6 месяцев ревакцинацию "Спутником Лайт", достаточно высока для надежной защиты человека от тяжелого течения заболевания. Данные из Италии подтверждают уже озвученные результаты исследования, проведенного ранее центром Гамалеи.По предварительным данным исследования в Италии, эффективность "Спутника" в отношении "омикрона" во много раз выше, чем у мРНК вакцин, распространенных на Западе, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220106/vaktsinatsiya-1766775581.html

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