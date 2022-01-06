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Раскрыта роль России в украинском кризисе
FT: в украинском вопросе все решает не Вашингтон, а Москва - РИА Новости, 06.01.2022
Раскрыта роль России в украинском кризисе
Соединенные Штаты Америки потеряли возможность взять на себя инициативу в украинском кризисе, а Россия теперь способна говорить с позиции силы, пишет Financial... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:08
2022-01-06T20:11
киев
сша
владимир путин
сергей рябков
нато
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки потеряли возможность взять на себя инициативу в украинском кризисе, а Россия теперь способна говорить с позиции силы, пишет Financial Times.По словам политолога Харлана Ульмана, военный конфликт между Москвой и Киевом невозможен, поскольку Россия сконцентрировалась на собственной безопасности, а не на распространении влияния."Путин заинтересован не в Украине, а в том, чтобы решить многочисленные претензии к Западу, вызванные расширением НАТО на восток. При этом Путин хочет договориться. Неслучайно требования о заключении договора были одновременно направлены США и НАТО", — уверен Ульман.Эксперт также добавил, что договор с Россией по вопросам безопасности способен сыграть важную роль для позиции Вашингтона. "Впервые за долгое время появилась реальная возможность снять напряженность. Вопрос не в том, у кого рука сильнее или слабее. Вопрос в том, видят ли обе стороны эту возможность и воспользуются ли ею", — подытожил он.В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию. Как отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, в переговорах по гарантиям безопасности российская сторона будет сохранять "достаточно жесткий" подход.Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220106/lavrov-1766745117.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220105/nato-1766608356.html
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киев, сша, владимир путин, сергей рябков, нато, россия
17:08 06.01.2022 (обновлено: 20:11 06.01.2022)
 
FT: в украинском вопросе все решает не Вашингтон, а Москва

Financial Times: в украинском вопросе все решает не Вашингтон, а Москва

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки потеряли возможность взять на себя инициативу в украинском кризисе, а Россия теперь способна говорить с позиции силы, пишет Financial Times.
По словам политолога Харлана Ульмана, военный конфликт между Москвой и Киевом невозможен, поскольку Россия сконцентрировалась на собственной безопасности, а не на распространении влияния.
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"Путин заинтересован не в Украине, а в том, чтобы решить многочисленные претензии к Западу, вызванные расширением НАТО на восток. При этом Путин хочет договориться. Неслучайно требования о заключении договора были одновременно направлены США и НАТО", — уверен Ульман.
Эксперт также добавил, что договор с Россией по вопросам безопасности способен сыграть важную роль для позиции Вашингтона. "Впервые за долгое время появилась реальная возможность снять напряженность. Вопрос не в том, у кого рука сильнее или слабее. Вопрос в том, видят ли обе стороны эту возможность и воспользуются ли ею", — подытожил он.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с альянсом. Документы передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение блока в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию. Как отметил замглавы российского МИД Сергей Рябков, в переговорах по гарантиям безопасности российская сторона будет сохранять "достаточно жесткий" подход.
Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
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