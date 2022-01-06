Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220106/turistka-1766691976.html
Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки
Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки - РИА Новости, 06.01.2022
Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки
На юго-востоке Мексики неизвестные напали на туристку из России, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T03:31
2022-01-06T09:00
в мире
мексика
мехико
андрей трояновский
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_0:358:3003:2047_1920x0_80_0_0_f7035f3be79dea1dc23137b5bec169e2.jpg
МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. На юго-востоке Мексики неизвестные напали на туристку из России, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.Прокуратура штата Чиапас на юго-востоке Мексики сообщила накануне, что расследует нападение на российскую туристку местных протестующих, которое произошло 3 января.От женщины потребовали оплаты проезда по перекрытой дороге, а после отказа в этом избили ее, уточнило ведомство. В прокуратуре осудили нападение и пообещали найти ответственных.
https://ria.ru/20211209/meksika-1762774395.html
мексика
мехико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_8337f160780c17cc40f450fb784b8639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мексика, мехико, андрей трояновский, новости - туризм
03:31 06.01.2022 (обновлено: 09:00 06.01.2022)
 
Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки

Консул в Мексике Трояновский: здоровье избитой российской туристки вне опасности

© РИА Новости / Лаура Домарт / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Мехико
Полицейский в защитной маске на улице Мехико - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Лаура Домарт
Перейти в фотобанк
Полицейский в защитной маске на улице Мехико. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. На юго-востоке Мексики неизвестные напали на туристку из России, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.

"Связь с российской гражданкой установили. В помощи не нуждается, угрозы жизни и здоровью нет", — заявил Трояновский.

Прокуратура штата Чиапас на юго-востоке Мексики сообщила накануне, что расследует нападение на российскую туристку местных протестующих, которое произошло 3 января.
От женщины потребовали оплаты проезда по перекрытой дороге, а после отказа в этом избили ее, уточнило ведомство. В прокуратуре осудили нападение и пообещали найти ответственных.
Пляж в Канкуне, Мексика - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря 2021, 03:06Туризм
В Мексике охраной туристов занялась нацгвардия
 
ТуризмВ миреМексикаМехикоАндрей ТрояновскийНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48Во Франции потерпел крушение частный вертолет
01:39Источник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДР
01:25Захарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБ
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13В Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолет
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Сообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано
Лента новостейМолния
Во Франции потерпел крушение частный вертолетИсточник: США и ряд стран запросили консультаций СБ ООН по пуску КНДРЗахарова рассказала, что в Рождество она всей душой с миротворцами ОДКБСБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуВ Башкирии совершил жесткую посадку частный вертолетВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИСообщение о перекрытии дороги между Актау и аэропортом аннулировано