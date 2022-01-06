https://ria.ru/20220106/turistka-1766691976.html
Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки
Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки - РИА Новости, 06.01.2022
Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки
На юго-востоке Мексики неизвестные напали на туристку из России, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T03:31
2022-01-06T03:31
2022-01-06T09:00
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МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. На юго-востоке Мексики неизвестные напали на туристку из России, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.Прокуратура штата Чиапас на юго-востоке Мексики сообщила накануне, что расследует нападение на российскую туристку местных протестующих, которое произошло 3 января.От женщины потребовали оплаты проезда по перекрытой дороге, а после отказа в этом избили ее, уточнило ведомство. В прокуратуре осудили нападение и пообещали найти ответственных.
https://ria.ru/20211209/meksika-1762774395.html
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в мире, мексика, мехико, андрей трояновский, новости - туризм
03:31 06.01.2022 (обновлено: 09:00 06.01.2022)
Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки
Консул в Мексике Трояновский: здоровье избитой российской туристки вне опасности