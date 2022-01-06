https://ria.ru/20220106/turistka-1766691976.html

Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки

Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки - РИА Новости, 06.01.2022

Консул в Мексике рассказал о состоянии избитой российской туристки

На юго-востоке Мексики неизвестные напали на туристку из России, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T03:31

2022-01-06T03:31

2022-01-06T09:00

в мире

мексика

мехико

андрей трояновский

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575147263_0:358:3003:2047_1920x0_80_0_0_f7035f3be79dea1dc23137b5bec169e2.jpg

МЕХИКО, 6 янв — РИА Новости. На юго-востоке Мексики неизвестные напали на туристку из России, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, рассказал РИА Новости старший консул РФ в Мексике Андрей Трояновский.Прокуратура штата Чиапас на юго-востоке Мексики сообщила накануне, что расследует нападение на российскую туристку местных протестующих, которое произошло 3 января.От женщины потребовали оплаты проезда по перекрытой дороге, а после отказа в этом избили ее, уточнило ведомство. В прокуратуре осудили нападение и пообещали найти ответственных.

https://ria.ru/20211209/meksika-1762774395.html

мексика

мехико

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мексика, мехико, андрей трояновский, новости - туризм